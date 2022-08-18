A importância de um atendimento de pós-venda de veículo

As empresas estão cada vez mais preparadas para captação de clientes, sempre muito bem estruturadas na área comercial para que as vendas sejam feitas Crédito: Arquivo Pessoal

Quando falamos do segmento automotivo fica evidente que um dos fatores de maior relevância para tomada de decisão do consumidor na escolha do modelo ideal é a confiança que a marca e o automóvel escolhido passam no mercado.

Essa confiança é subjetiva e varia de consumidor para consumidor. Para você, leitor, qual é o principal fator que te transmite confiança na hora de escolher um veículo? Você já parou para fazer essa reflexão?

Para muitos, de maneira equivocada, é a liquidez/desvalorização do veículo ; para outros, é a qualidade do carro em si. Para mim, na minha humilde opinião, é o atendimento de pós-venda.

Mas a pergunta que gostaria de trazer na coluna de hoje é a seguinte: do que se trata o atendimento de pós-venda quando o assunto é automóvel?

Muitos profissionais e até consumidores não se atentam a isso da maneira correta. Percebo que acabam negligenciando esse ponto e até mesmo a postura, seja do profissional que atendeu o cliente, seja a própria empresa que prestou o serviço de venda do carro.

A questão que observo é que no mercado ainda existe bastante dúvidas sobre o que realmente é atendimento de pós quando falamos do setor automotivo. E o principal, ao meu ver, é a marca/concessionária e as revendas estarem sempre preparadas e dispostas a atender e entender a necessidade de cada cliente.

Quando falamos de carros existem muitos riscos após a compra desse bem, tanto relacionados a parte mecânica do veículo quanto relacionados a parte documental.

Você, como consumidor, já se viu numa situação onde o carro comprado deu um problema e na hora da solução desse problema você se sentiu perdido e sozinho para encontrar a saída?

Reparo que no mercado as empresas estão cada vez mais preparadas para captação de clientes, sempre muito bem estruturadas na área comercial para que as vendas sejam feitas. Porém, para manter esse cliente por perto, que é tão básico como a venda, percebo que, infelizmente, muitas marcas, concessionárias e principalmente revendas deixam a desejar nesse aspecto.

Acredito que nesse cenário o consumidor tem um papel extremamente importante. Fica evidente que o cliente é quem pode gerar uma mudança nisso simplesmente tendo um nível de exigência cada vez maior relacionado ao atendimento que recebe da empresa e do representante da empresa depois que a compra já foi feita.