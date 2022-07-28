Volvo na vanguarda da tecnologia de híbridos e elétricos

A Volvo que há alguns anos se tornou sinônimo de segurança, agora também é referência em confiança no que diz respeito a esse tipo de tecnologia. Crédito: Volvo/Divulgação

O mercado automotivo está sempre em constante renovação. Seja relacionado aos valores, seja em relação às novas tendências e tecnologias que surgem por aí. Para nós, os apaixonados por carros, só nos resta aceitar, gostando ou não, que os motores movidos a eletricidade ou os híbridos (aqueles que funcionam com energia elétrica e à combustão), não fazem parte apenas do futuro, mas sim do presente.

Por isso, mais do que nunca, é importante que você, amigo leitor, conheça a marca que tem saído na frente nessa corrida por tecnologia, atendimento de pós venda e adaptabilidade no mercado automotivo, quando o assunto é esse tipo de produto.

Um exemplo é a marca de origem sueca, Volvo. A empresa que é sinônimo de segurança, agora também é referência em confiança no que diz respeito a esse tipo de tecnologia. Mas o que faz com que ela saia na frente das concorrentes?

Na minha visão mercadológica, isso acontece, principalmente, pela estratégia comercial e o foco na oportunidade.

Vivemos em um planeta que, infelizmente, sofre com a emissão de poluentes. Por isso, existe uma pressão sobre as montadoras para o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis que visem reduzir o impacto ambiental nesse quesito. Apesar de eu mesmo já ter feito alguns questionamentos em relação a essa tecnologia aqui anteriormente nessa coluna

Independente disso a Volvo enxergou nesse nicho de mercado oportunidades e acreditou nele. Para se ter ideia, hoje no Brasil não há mais opções de carros da marca sueca com motores 100% a combustão.

Se você optar em comprar um Volvo da linha de produtos oficial para o mercado brasileiro suas opções de motorização serão híbridas ou elétricas.

Além disso, vale ressaltar que nossa política de preço de combustíveis fósseis no Brasil é vergonhosa e aperta cada vez mais nós consumidores. Como consequência, a procura por veículos com tecnologia híbrida e elétrica acaba sendo uma opção válida no quesito custo de rodagem relacionado ao combustível.

No Espírito Santo, temos apenas uma única autorizada da marca. O que não é uma exceção quando falamos de veículos premium, pois o nosso Estado conta apenas com uma concessionária de cada marca de luxo.

Pelo volume de venda, que é alto porém não tão grande, por estarmos falando de veículos que partem de um valor agregado mais alto (na casa dos 400 mil reais), a estrutura de pós venda aqui no ES e nas principais cidades do Brasil está bem preparada para atender bem os clientes da marca.

Com isso o consumidor passa a se sentir seguro investindo na compra de um carro Premium com tecnologia mais nova.