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Campeão de vendas

Volkswagen Gol: quem é rei nunca perde a majestade?

Apesar de estar programado pra sair de linha em 2022, o Volkswagen Gol surpreendeu como o carro de passeio mais vendido em junho

Públicado em 

14 jul 2022 às 01:59
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Quem é rei, nunca perde a majestade?
O que impulsionou o Gol nas vendas de junho, que o levou ao pódio, como o carro de passeio mais vendido? Crédito: Volkswagen/Divulgação
Como você, amigo leitor, bem sabe, o fenômeno de vendas da Volkswagen está para sair de linha. Pelo menos é o que foi anunciado pela montadora alemã no segundo semestre de 2021, referente ao Volkswagen Gol.
Sinceramente, pelo que acompanho do mercado, essa é mais uma das estratégias de vendas da Volkswagen, principalmente porque há rumores de que o modelo possa voltar em uma versão SUV. Por outro lado, como disse no texto do dia 2 de junho, o gatilho da escassez é algo que gera muito resultado no consumidor brasileiro.

9.435 UNIDADES

VENDIDAS DO VOLKSWAGEM GOL EM JUNHO
E o resultado é que propositalmente, ou não, o Gol tem tido números de vendas expressivos no mercado. É o que mostra o ranking de emplacamento no mês de junho feito pela Fenabrave, que mostra que o hatch teve 9.435 unidades licenciadas, enquanto que o carro de passeio mais vendido, até agora, Hyundai HB20, teve 7.938 unidades (o pódio ficou com a picape compacta Fiat Estrada, com 9.840 unidades).
Para você, qual o motivo para tal resultado?
Será que o famoso carro, com nome do melhor momento do esporte, que é paixão nacional, é tão querido assim pelo brasileiro, que no final de sua vida gera tanta procura? Ou então o gatilho da escassez é algo que realmente tem a força de persuadir o consumidor ao ponto dele nem considerar o fato de o carro estar saindo de linha?

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Para mim, é a junção desses dois fatores, somado ao fato desse automóvel ser um modelo popular já consolidado no mercado brasileiro.
Ao longo desses 16 anos de atuação no mercado automotivo, percebo que um dos principais fatores de busca do consumidor com relação à decisão por um modelo de carros, é a confiança dele em relação à pós-venda.
E quando digo pós-venda, não estou nem falando sobre o atendimento da concessionária em si, mas da garantia de que aquele modelo escolhido não irá deixar o consumidor na mão, apresentando problemas inesperados e outras dores de cabeça para o proprietário.

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Além disso, comercialmente, por mais que o Gol esteja em linha há tantos e tantos anos, esse modelo de carros segue com boa liquidez no mercado de usados. E isso é mais um atrativo para o consumidor de zero quilômetro que pensa em investir num automóvel.
Fato é que, seja por um motivo ou outro, nós, apaixonados por carros, gostando ou não do famoso modelo da montadora alemã, temos que tirar o chapéu, tanto para as estratégias de vendas da Volkswagen, quanto para o modelo mais popular da marca, que continua entregando ótimos números, mesmo no final de sua vida.

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