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Eletrificação

Grandes empresas de tecnologia se aventuram no mercado automotivo

Já imaginou você chegando numa loja de carro zero quilômetro para conhecer um automóvel da Apple, da Sony ou da Xiaomi? Se ainda não imaginou, pode começar a pensar nessa possibilidade

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:59

Públicado em 

23 jun 2022 às 01:59
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Sony apresenta um visual conceito do SUV Vision S-02
A Sony apresentou, por exemplo, um visual conceito do SUV Vision S-02 Crédito: Divulgação/Sony
O mercado automotivo tem mudado de maneira constante. Além das mudanças naturais pelo fato de tudo estar em constante evolução temos também os tipos de produtos.
Carros elétricos por mais que ainda não sejam produzidos numa escala tão grande como os carros a combustão são veículos que já estão inseridos na sociedade.
Com isso, alguns players de outros segmentos enxergam muitas oportunidades no segmento, e por isso eles já estão se aventurando no ramo.
Já imaginou você chegando numa loja de carro zero quilômetro para conhecer um automóvel da Apple? Se ainda não imaginou, pode começar a pensar nessa possibilidade.
Abaixo segue lista de algumas marcas gigantes de outros segmentos que já estão com projetos de lançarem veículos elétricos:

SONY

Além de já ter apresentado o visual conceito do SUV Vision S-02, a Sony fechou parceria com a marca de veículos Honda. Inclusive, as duas empresas já enviaram um comunicado à imprensa oficializando a joint-venture que se chama Sony Honda Mobility Inc. com sede em Tóquio. A ideia é lançar um carro zero combustão em 2025.

APPLE

A Apple fechou com a sul coreana Kia. O objetivo é lançar um automóvel elétrico e autônomo até 2024. A parceria se dá com o fornecimento de tecnologia por parte da Apple e a cadeia produtiva fica por conta da Kia Motors.

XIAOMI

A marca chinesa já tem desenvolvido protótipos de modelos para atuar no mercado automotivo. De acordo com divulgação da própria empresa, o desenvolvimento do modelo começou em março de 2021 e ainda esse ano mais detalhes serão divulgados.
Lembra da pergunta que fiz a alguns parágrafos atrás? E, aí? Com essa nova perspectiva fica mais fácil imaginar um veículo de qualquer uma dessas marcas, não é mesmo?

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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