Stellantis já é sucesso no setor automotivo brasileiro?

Jeep Gladiator: picape teve o primeiro lote de vendas esgotado em três horas no Brasil Crédito: Jeep/Divulgação

Stellantis é um grupo automotivo multinacional. Marcas como Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, Ram, Dodge e Maserati fazem parte do grupo. Detalhe, citei apenas sete marcas, sendo que são 15 no total.

Um exemplo de sucesso e estratégia acertada é o lançamento da picape Jeep Gladiator. Na semana passada, essa nova aposta da marca foi lançada e em apenas três horas o número de vendas ultrapassou 322 unidades. Ou seja, esgotou o primeiro lote de exemplares para venda, de acordo com a Stellantis.

Mas a que se deve todo esse sucesso? É sobre isso que quero falar com você hoje.

Fiat Pulse Abarth é um dos modelos mais esperados no mercado automotivo Crédito: Fiat/Divulgação

Falando de marcas que pertencem ao grupo e que caíram no gosto dos consumidores brasileiros, percebo que oferecem um mix de produtos bem diversificado que atende a vários nichos do segmento automotivo.

Pegando como exemplo a Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram, temos vários tipos de produtos diferentes um do outro.

A Fiat está sempre na disputa por grandes volumes de venda. A Jeep é uma marca que investe incansavelmente num segmento de produto que caiu no gosto do brasileiro que são os SUVs e agora lança uma picape conceito que em seu lançamento já mostrou que tem grande potencial de mercado. Falando de Peugeot/Citroën, temos produtos com alto nível de tecnologia, acabamento e sofisticação. E por último a Ram com as monstruosas picapes potentes, confortáveis e equipadas com alta tecnologia de performance.

Peugeot 208 Firefly tem duas versões: Like e Style. Modelo se destaca no mercado brasileiro Crédito: Peugeot/Divulgação

Essa diversificação gera para o consumidor segurança. Pois com certeza existe tecnologia compartilhada entre as marcas, gerando assim melhor desenvolvimento dos produtos e melhor qualidade no atendimento de pós-venda.

O que o futuro da Stellantis vai nos mostrar eu não posso dizer, mas arrisco apostar que as marcas estarão cada vez mais fortes e consolidadas no mercado brasileiro e mundial.

E você, arrisca algum palpite?