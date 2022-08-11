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Mercado automotivo

Stellantis já é sucesso no setor automotivo brasileiro?

Marcas como Fiat, Peugeot, Citroën e Jeep, por exemplo, fazem parte do grupo. Essas, que caíram no gosto dos brasileiros, oferecem um mix de produtos bem diversificado que atende a vários nichos do segmento automotivo

Públicado em 

11 ago 2022 às 01:59
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Novo Jeep Gladiator chega ao Brasil
Jeep Gladiator: picape teve o primeiro lote de vendas esgotado em três horas no Brasil Crédito: Jeep/Divulgação
Stellantis é um grupo automotivo multinacional. Marcas como Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, Ram, Dodge e Maserati fazem parte do grupo. Detalhe, citei apenas sete marcas, sendo que são 15 no total.
Um exemplo de sucesso e estratégia acertada é o lançamento da picape Jeep Gladiator. Na semana passada, essa nova aposta da marca foi lançada e em apenas três horas o número de vendas ultrapassou 322 unidades. Ou seja, esgotou o primeiro lote de exemplares para venda, de acordo com a Stellantis.
Mas a que se deve todo esse sucesso? É sobre isso que quero falar com você hoje.
Fiat Pulse Abarth é um dos modelos mais esperados no mercado automotivo
Fiat Pulse Abarth é um dos modelos mais esperados no mercado automotivo Crédito: Fiat/Divulgação
Falando de marcas que pertencem ao grupo e que caíram no gosto dos consumidores brasileiros, percebo que oferecem um mix de produtos bem diversificado que atende a vários nichos do segmento automotivo.
Pegando como exemplo a Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram, temos vários tipos de produtos diferentes um do outro.
A Fiat está sempre na disputa por grandes volumes de venda. A Jeep é uma marca que investe incansavelmente num segmento de produto que caiu no gosto do brasileiro que são os SUVs e agora lança uma picape conceito que em seu lançamento já mostrou que tem grande potencial de mercado. Falando de Peugeot/Citroën, temos produtos com alto nível de tecnologia, acabamento e sofisticação. E por último a Ram com as monstruosas picapes potentes, confortáveis e equipadas com alta tecnologia de performance.
Peugeot lança novo 208 com motor Firefly 1.0 e bem equipado
Peugeot 208 Firefly tem duas versões: Like e Style. Modelo se destaca no mercado brasileiro Crédito: Peugeot/Divulgação
Essa diversificação gera para o consumidor segurança. Pois com certeza existe tecnologia compartilhada entre as marcas, gerando assim melhor desenvolvimento dos produtos e melhor qualidade no atendimento de pós-venda.
O que o futuro da Stellantis vai nos mostrar eu não posso dizer, mas arrisco apostar que as marcas estarão cada vez mais fortes e consolidadas no mercado brasileiro e mundial.
E você, arrisca algum palpite?
Ram 2500: com motor 6.7L turbodiesel, a picape tem 365 cavalos de potência e 110,7 kgfm de torque.
Ram 2500: com motor 6.7L turbodiesel, a picape tem 365 cavalos de potência e 110,7 kgfm de torque. Crédito: Ram/Divulgação

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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