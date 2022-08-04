Vale a pena focar na liquidez e desvalorização na hora da compra de um carro?

Veículos que tem grande liquidez no mercado de zero quilômetro não necessariamente terá grande liquidez no mercado de usados e seminovos Crédito: Shutterstock

O mercado automotivo é extremamente cíclico. Há meses ainda vivíamos a valorização dos carros mês a mês. Agora, o mercado voltou a normalidade nesse aspecto, visto que os automóveis já voltaram a desvalorizar, pelo menos é o que tem acontecido desde junho deste ano.

Quando falamos de desvalorização e liquidez esses dois aspectos são supervalorizados pelo consumidor na hora da escolha do modelo.

Tem uma frase que sempre digo as pessoas que é a seguinte: "carro não é investimento, é bem de consumo". Posso dizer com propriedade pelos 16 anos de mercado automotivo: os índices de desvalorização de um carro são ilusórios e, você, consumidor, se focar nisso terá grandes possibilidades de se frustrar por esse aspecto ser importante para você.

Veículos que tem grande liquidez no mercado de zero quilômetro não necessariamente terá grande liquidez no mercado de usados e seminovos.

O motivo é que por esse determinado modelo vender bastante no mercado de zero quilômetro, quando olhamos para o mercado de usados e seminovos encontramos uma quantidade enorme de oferta desse modelo em questão. Lembram da regrinha de oferta e demanda? Quanto mais ofertas, maior o poder de negociação de quem compra.

Isso vale para desvalorização também.

Nesse aspecto, se você consumidor quer manter seu carro valorizado ou busca comprar um automóvel que seja valorizado no mercado de usados foque nos aspectos abaixo:

01 Manutenções preventivas: Quanto mais informações relacionadas as manutenções de um automóvel você tiver, maior tende ser o valor desse carro no mercado; 02 Originalidade: Um carro com várias avarias, retoque, aplicação de massa para reparos, etc, com certeza vale menos do que um carro com pintura original. Além disso, quando falamos de carros atuais, quanto maior a originalidade do modelo em questão, mais valorizado será esse veículo no mercado; 03 Tipo de uso: Quando falamos de veículos usados para trabalho ou veículos de locadora, a tendência é de que esse veículo desvalorize mais; 04 Quilometragem: A média de quilômetros rodados de um carro no Brasil fica em torno de 15 mil quilômetros por ano. No ES, essa média cai para 12 mil. Se um automóvel tem média menor do que essa, com quilometragem comprovada e com todas manutenções preventivas feitas do jeito certo, pelo tempo determinado pela montadora, a tendência é de que esse veículo seja mais valorizado no mercado.

Perceba que não citei modelo e marca, ao contrário do que muitos pensam.