Vale a pena focar na liquidez e desvalorização na hora da compra de um carro?

01
Manutenções preventivas:
Quanto mais informações relacionadas as manutenções de um automóvel você tiver, maior tende ser o valor desse carro no mercado;
02
Originalidade:
Um carro com várias avarias, retoque, aplicação de massa para reparos, etc, com certeza vale menos do que um carro com pintura original. Além disso, quando falamos de carros atuais, quanto maior a originalidade do modelo em questão, mais valorizado será esse veículo no mercado;
03
Tipo de uso:
Quando falamos de veículos usados para trabalho ou veículos de locadora, a tendência é de que esse veículo desvalorize mais;
04
Quilometragem:
A média de quilômetros rodados de um carro no Brasil fica em torno de 15 mil quilômetros por ano. No ES, essa média cai para 12 mil. Se um automóvel tem média menor do que essa, com quilometragem comprovada e com todas manutenções preventivas feitas do jeito certo, pelo tempo determinado pela montadora, a tendência é de que esse veículo seja mais valorizado no mercado.