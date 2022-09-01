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Teste-drive

A incrível experiência de condução do Mercedes-Benz EQC 400

Os dois motores elétricos assíncronos, ou seja, independentes, são capazes de gerar 300 KW, que equivale a algo em torno de 408 cavalos de potência

Públicado em 

01 set 2022 às 01:59
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Mercedes-Benz EQC 400
A primeira impressão sobre o EQC é relacionada ao design. Como característico da marca alemã, as linhas do carro são sutis sem perder a robustez Crédito: Arquivo Pessoal
Você que me acompanha por aqui e em minhas redes sociais sabe o quanto pondero e levanto ressalvas em relação aos carros elétricos. O primeiro aspecto é que falta informação clara sobre a produção das baterias e também falta clareza relacionada ao descarte e reciclagem dessas baterias, visto que o principal apelo para mudança de veículos a combustão para elétricos é justamente a questão ambiental. E, por último, também sinto que falta infraestrutura para abastecer esse tipo de veículo nas cidades.
Independentemente disso, é fundamental sermos conscientes de que veículos híbridos e elétricos já fazem parte do presente. Dessa forma, entendo que é importante para nós, apaixonados por carros, passarmos a conhecer melhor sobre esse tipo de produto e o que cada montadora tem feito visando atender melhor o público.
Mercedes-Benz EQC 400
O espaço interno do EQC é bastante generoso, oferecendo total conforto tanto para o motorista quanto para os passageiros Crédito: Arquivo Pessoal
Nos últimos dias, a Mercedes-Benz de Vitória me chamou para testar o EQC 400 4Matic. Confesso a você, amigo leitor, que foi uma satisfação tremenda para mim, já que sou fã de carteirinha da marca.
Na ocasião do convite, eu já tinha programada uma viagem para a região de Pedra Azul, mais precisamente para Aracê, que é uma linda vila que faz parte do município de Domingos Martins.
Mercedes-Benz EQC 400
O teste-drive da Mercedes-Benz EQC 400 foi realizado na região de Pedra Azul, na região Serrana do Espírito Santo Crédito: Arquivo Pessoal
A primeira impressão sobre o EQC é relacionada ao design. Como característico da marca alemã, as linhas do carro são sutis sem perder a robustez. E, falando em robustez, o espaço interno do EQC é bastante generoso, oferecendo total conforto tanto para o motorista quanto para os passageiros.
Saí de Vitória com autonomia de 340 quilômetros, sendo que o total, de acordo com a montadora, são de 400 quilômetros. De imediato, já senti toda a segurança do veículo, um aspecto que exemplifica isso é o ajuste automático do cinto de segurança.
Mercedes-Benz EQC 400
O Mercedes-Benz EQC 400 traz toda potência para fazer ultrapassagens em segurança Crédito: Arquivo Pessoal
Ainda falando de segurança, o veículo conta com várias câmeras que geram visibilidade de 360⁰. E um detalhe legal sobre essa tecnologia é que o carro da frente é tido como referência, fazendo com o que o EQC o acompanhe e freie sozinho, baseando-se no automóvel que está na frente.
Além disso, para pistas em boas condições, o veículo avisa o tempo inteiro sobre as faixas que dividem uma mão da outra, deixando o volante mais pesado caso o carro esteja saindo da pista. Um alarme sonoro e um aviso no computador de bordo são ativados.
Não da para deixar passar batida a experiência relacionada à potência. O EQC conta com dois motores elétricos assíncronos, ou seja, independentes. Eles são capazes de gerar 300 KW que equivale a algo em torno de 408 cavalos de potência.
De acordo com a marca, o SUV alcança 100 km/h em ótimos 5,1 segundos e tem velocidade máxima de 180 quilômetros por hora que é limitada eletronicamente. Traduzindo para a experiência em si, eu que sou fã de ronco de motor, nem senti falta dessa característica ao conduzir essa máquina que traz toda potência para fazer ultrapassagens em segurança.
Mercedes-Benz EQC 400
Falando de segurança, o veículo conta com várias câmeras que geram visibilidade de 360⁰ Crédito: Arquivo Pessoal
O modelo testado sai a R$ 548 mil, incluindo a instalação do wallbox, o ponto de recarga da bateria.
E você, já dirigiu um veículo 100% elétrico?
Abaixo, segue algumas informações técnicas bastante interessantes:

MOTORES ELÉTRICOS

  • Potência: 204 cv (dianteiro)
  • Torque: 38,75 kgfm (dianteiro)
  • Potência: 204 cv (traseiro)
  • Torque: 38,75 kgfm (traseiro)
  • Potência combinada: 408 cv
  • Torque combinado: 77,5 kgfm
  • Autonomia: 400 km
  • Capacidade de bateria: 80 kWh
  • Consumo elétrico: 20,8 kWh/100 km

TRANSMISSÃO

  • Tração: integral sob demanda
  • Câmbio: automático
  • Marchas: 1
Mercedes-Benz EQC 400
O Mercedes-Benz EQC 400 alcança 100 km/h em 5,1 segundos e tem velocidade máxima de 180 quilômetros por hora que é limitada eletronicamente Crédito: Arquivo Pessoal

DIMENSÕES

  • Comprimento: 4.761 mm
  • Largura: 1884 mm
  • Distância entre-eixos: 2873 mm
  • Altura: 1624 mm
  • Bitola dianteira: 1625 mm
  • Bitola traseira: 1615 mm
  • Porta-malas: 500 litros
  • Carga útil: 445 kg
Mercedes-Benz EQC 400
O Mercedes-Benz EQC 400 tem 400 quilômetros de autonomia, de acordo com a montadora Crédito: Arquivo Pessoal

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