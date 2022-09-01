A incrível experiência de condução do Mercedes-Benz EQC 400

A primeira impressão sobre o EQC é relacionada ao design. Como característico da marca alemã, as linhas do carro são sutis sem perder a robustez Crédito: Arquivo Pessoal

Você que me acompanha por aqui e em minhas redes sociais sabe o quanto pondero e levanto ressalvas em relação aos carros elétricos. O primeiro aspecto é que falta informação clara sobre a produção das baterias e também falta clareza relacionada ao descarte e reciclagem dessas baterias, visto que o principal apelo para mudança de veículos a combustão para elétricos é justamente a questão ambiental. E, por último, também sinto que falta infraestrutura para abastecer esse tipo de veículo nas cidades.

Independentemente disso, é fundamental sermos conscientes de que veículos híbridos e elétricos já fazem parte do presente. Dessa forma, entendo que é importante para nós, apaixonados por carros, passarmos a conhecer melhor sobre esse tipo de produto e o que cada montadora tem feito visando atender melhor o público.

O espaço interno do EQC é bastante generoso, oferecendo total conforto tanto para o motorista quanto para os passageiros Crédito: Arquivo Pessoal

Nos últimos dias, a Mercedes-Benz de Vitória me chamou para testar o EQC 400 4Matic. Confesso a você, amigo leitor, que foi uma satisfação tremenda para mim, já que sou fã de carteirinha da marca.

Na ocasião do convite, eu já tinha programada uma viagem para a região de Pedra Azul, mais precisamente para Aracê, que é uma linda vila que faz parte do município de Domingos Martins.

O teste-drive da Mercedes-Benz EQC 400 foi realizado na região de Pedra Azul, na região Serrana do Espírito Santo Crédito: Arquivo Pessoal

A primeira impressão sobre o EQC é relacionada ao design. Como característico da marca alemã, as linhas do carro são sutis sem perder a robustez. E, falando em robustez, o espaço interno do EQC é bastante generoso, oferecendo total conforto tanto para o motorista quanto para os passageiros.

Saí de Vitória com autonomia de 340 quilômetros, sendo que o total, de acordo com a montadora, são de 400 quilômetros. De imediato, já senti toda a segurança do veículo, um aspecto que exemplifica isso é o ajuste automático do cinto de segurança.

O Mercedes-Benz EQC 400 traz toda potência para fazer ultrapassagens em segurança Crédito: Arquivo Pessoal

Ainda falando de segurança, o veículo conta com várias câmeras que geram visibilidade de 360⁰. E um detalhe legal sobre essa tecnologia é que o carro da frente é tido como referência, fazendo com o que o EQC o acompanhe e freie sozinho, baseando-se no automóvel que está na frente.

Além disso, para pistas em boas condições, o veículo avisa o tempo inteiro sobre as faixas que dividem uma mão da outra, deixando o volante mais pesado caso o carro esteja saindo da pista. Um alarme sonoro e um aviso no computador de bordo são ativados.

Não da para deixar passar batida a experiência relacionada à potência. O EQC conta com dois motores elétricos assíncronos, ou seja, independentes. Eles são capazes de gerar 300 KW que equivale a algo em torno de 408 cavalos de potência.

De acordo com a marca, o SUV alcança 100 km/h em ótimos 5,1 segundos e tem velocidade máxima de 180 quilômetros por hora que é limitada eletronicamente. Traduzindo para a experiência em si, eu que sou fã de ronco de motor, nem senti falta dessa característica ao conduzir essa máquina que traz toda potência para fazer ultrapassagens em segurança.

Falando de segurança, o veículo conta com várias câmeras que geram visibilidade de 360⁰ Crédito: Arquivo Pessoal

O modelo testado sai a R$ 548 mil, incluindo a instalação do wallbox, o ponto de recarga da bateria.

E você, já dirigiu um veículo 100% elétrico?

Abaixo, segue algumas informações técnicas bastante interessantes:

MOTORES ELÉTRICOS

Potência: 204 cv (dianteiro)

Torque: 38,75 kgfm (dianteiro)



Potência: 204 cv (traseiro)



Torque: 38,75 kgfm (traseiro)



Potência combinada: 408 cv



Torque combinado: 77,5 kgfm



Autonomia: 400 km



Capacidade de bateria: 80 kWh



Consumo elétrico: 20,8 kWh/100 km



TRANSMISSÃO

Tração: integral sob demanda

Câmbio: automático



Marchas: 1



O Mercedes-Benz EQC 400 alcança 100 km/h em 5,1 segundos e tem velocidade máxima de 180 quilômetros por hora que é limitada eletronicamente Crédito: Arquivo Pessoal

DIMENSÕES

Comprimento: 4.761 mm

Largura: 1884 mm



Distância entre-eixos: 2873 mm



Altura: 1624 mm



Bitola dianteira: 1625 mm



Bitola traseira: 1615 mm



Porta-malas: 500 litros



Carga útil: 445 kg

