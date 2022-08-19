4 marcas de carros de luxo que são de difícil revenda

Comprar um automóvel nunca foi tão difícil, tendo em vista que há no mercado uma multiplicidade muito grande entre marcas e modelos. A vasta opção gera dúvida cruel aos compradores, que buscam os benefícios do produto mas também muitas vezes a retaguarda de assistência e liquidez do bem.
Confira abaixo 4 marcas difíceis de revender no mundo dos seminovos de luxo:
01
Volvo
Qualificado como o automóvel mais seguro do mundo, a marca sueca é expressiva em vendas de zero quilômetro em tempos atuais. Porém, ainda existe um estigma sobre o valor de revenda. Os carros entregam muita tecnologia embarcada e o melhor custo-benefício, no entanto, a percepção de valor entre os usados está em ascensão. Logo, acredita-se que num futuro próximo essa “chave vire” pelo volume de negócios concretizados nos últimos tempos.
02
Lexus
Expressão de segmento de luxo da Toyota, a marca é muito bem divulgada e apreciada no mercado internacional (EUA e Europa), porém em solo nacional, ainda deixa muito a desejar. Não pela qualidade, que é excepcional, mas sim pelo olhar do consumidor. Uma das ações executadas pela representante local para romper esse mal foi um contrato de garantia de recompra pela concessionária no valor de 85% da tabela Fipe, a fim de assegurar os novos proprietários.
03
Mini
Bem distinta e de opinião muito forte. A marca é representada pelo grupo BMW e confere um estilo muito singular e marcante, e gera um consumo bem específico. São veículos voltados geralmente para esportividade urbana casual, e que remetem a um lifestyle nichado entre jovens, solteiros e até pessoas que gostam de um estilo ousado.
04
Subaru
Conhecida pelos games de rally, é muito pouco comercializada no Brasil. De tecnologia japonesa, promete atrair quem gosta de tração 4x4 e aventura sem limites. Infelizmente, assim como tem 60 anos de tradição em mecânica resistente, também é de difícil revenda quando o assunto são os usados.
E, para você, o que importa na escolha de um automóvel?