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4 marcas de carros de luxo que são de difícil revenda

A compra de um automóvel nunca foi tão difícil, tendo em vista que o mercado oferece uma multiplicidade de marcas e modelos. E na hora de fazer essa escolha, não basta se atentar aos benefícios do veículo em si. Também é importante pensar na revenda

Públicado em 

19 ago 2022 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

Comprar um automóvel nunca foi tão difícil, tendo em vista que há no mercado uma multiplicidade muito grande entre marcas e modelos. A vasta opção gera dúvida cruel aos compradores, que buscam os benefícios do produto mas também muitas vezes a retaguarda de assistência e liquidez do bem.
Confira abaixo 4 marcas difíceis de revender no mundo dos seminovos de luxo:

01

Volvo

Qualificado como o automóvel mais seguro do mundo, a marca sueca é expressiva em vendas de zero quilômetro em tempos atuais. Porém, ainda existe um estigma sobre o valor de revenda. Os carros entregam muita tecnologia embarcada e o melhor custo-benefício, no entanto, a percepção de valor entre os usados está em ascensão. Logo, acredita-se que num futuro próximo essa “chave vire” pelo volume de negócios concretizados nos últimos tempos.

02

Lexus

Expressão de segmento de luxo da Toyota, a marca é muito bem divulgada e apreciada no mercado internacional (EUA e Europa), porém em solo nacional, ainda deixa muito a desejar. Não pela qualidade, que é excepcional, mas sim pelo olhar do consumidor. Uma das ações executadas pela representante local para romper esse mal foi um contrato de garantia de recompra pela concessionária no valor de 85% da tabela Fipe, a fim de assegurar os novos proprietários.

03

Mini

Bem distinta e de opinião muito forte. A marca é representada pelo grupo BMW e confere um estilo muito singular e marcante, e gera um consumo bem específico. São veículos voltados geralmente para esportividade urbana casual, e que remetem a um lifestyle nichado entre jovens, solteiros e até pessoas que gostam de um estilo ousado.

04

Subaru

Conhecida pelos games de rally, é muito pouco comercializada no Brasil. De tecnologia japonesa, promete atrair quem gosta de tração 4x4 e aventura sem limites. Infelizmente, assim como tem 60 anos de tradição em mecânica resistente, também é de difícil revenda quando o assunto são os usados.
E, para você, o que importa na escolha de um automóvel?

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Rodrigo Lima

Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

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