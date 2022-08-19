4 marcas de carros de luxo que são de difícil revenda

01

Volvo

Qualificado como o automóvel mais seguro do mundo, a marca sueca é expressiva em vendas de zero quilômetro em tempos atuais. Porém, ainda existe um estigma sobre o valor de revenda. Os carros entregam muita tecnologia embarcada e o melhor custo-benefício, no entanto, a percepção de valor entre os usados está em ascensão. Logo, acredita-se que num futuro próximo essa “chave vire” pelo volume de negócios concretizados nos últimos tempos.

02

Lexus

Expressão de segmento de luxo da Toyota, a marca é muito bem divulgada e apreciada no mercado internacional (EUA e Europa), porém em solo nacional, ainda deixa muito a desejar. Não pela qualidade, que é excepcional, mas sim pelo olhar do consumidor. Uma das ações executadas pela representante local para romper esse mal foi um contrato de garantia de recompra pela concessionária no valor de 85% da tabela Fipe, a fim de assegurar os novos proprietários.

03

Mini

Bem distinta e de opinião muito forte. A marca é representada pelo grupo BMW e confere um estilo muito singular e marcante, e gera um consumo bem específico. São veículos voltados geralmente para esportividade urbana casual, e que remetem a um lifestyle nichado entre jovens, solteiros e até pessoas que gostam de um estilo ousado.

04

Subaru