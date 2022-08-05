Purosangue: primeiras impressões do SUV da Ferrari

O suspense é grande e uma coisa é certa, a Ferrari vai trazer no SUV Purosangue algo jamais visto Crédito: Ferrari/Divulgação

“Nunca diga nunca”. Essa frase diz muito sobre a expectativa de lançamento desse emblemático “cavallino rampante”: o Purosangue. A Ferrari também teve que ceder ao mercado em constantes mudanças e entrar no páreo contra a Lamborghini Urus, o SUV exclusivo que teve muito sucesso até então.

Com a promessa de um protótipo com elementos singulares, o nome Purosangue é proposital e remete aos cavalos nobres. A marca quer lançar um design diferente do esperado, o que gerou bastante expectativa entre os interessados e entusiastas.

É certo que os SUVs de modo geral se consolidaram no mercado de automóveis como um modelo atrativo para todas as faixas etárias e momentos de vida. Com essa pegada superesportiva, já foi mais que aprovada a demanda, devido ao grande sucesso de venda das Lamborghini, Porsche, BMW, Audi, entre outras marcas.

O modelo revolucionário tão esperado já foi flagrado de forma camuflada em Maranello, sua terra natal Crédito: Reprodução

Com outra pegada, o Ferrari Utility Vehicle (FUV), como chamado pela montadora, virá com um motor bem furioso de 12 cilindros com mais de 800 CV. E quer se distanciar das concorrentes Urus e Porsche Cayenne Coupé, partindo de um valor de mais de R$ 4 milhões.

Ao meu ver, é um valor bem expressivo para o mercado local, que está engatinhando nesse segmento super premium. Mas será sucesso garantido no ambiente nacional, pois o brasileiro é fascinado por carros, principalmente, por uma máquina italiana dessas.