Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica do momento

Purosangue: primeiras impressões do SUV da Ferrari

A marca quer lançar um design diferente do esperado, o que gerou bastante expectativa entre os interessados e entusiastas

Públicado em 

05 ago 2022 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

O suspense é grande e uma coisa é certa, a Ferrari vai trazer no SUV Purosangue algo jamais visto
O suspense é grande e uma coisa é certa, a Ferrari vai trazer no SUV Purosangue algo jamais visto Crédito: Ferrari/Divulgação
“Nunca diga nunca”. Essa frase diz muito sobre a expectativa de lançamento desse emblemático “cavallino rampante”: o Purosangue. A Ferrari também teve que ceder ao mercado em constantes mudanças e entrar no páreo contra a Lamborghini Urus, o SUV exclusivo que teve muito sucesso até então.
Com a promessa de um protótipo com elementos singulares, o nome Purosangue é proposital e remete aos cavalos nobres. A marca quer lançar um design diferente do esperado, o que gerou bastante expectativa entre os interessados e entusiastas.
É certo que os SUVs de modo geral se consolidaram no mercado de automóveis como um modelo atrativo para todas as faixas etárias e momentos de vida. Com essa pegada superesportiva, já foi mais que aprovada a demanda, devido ao grande sucesso de venda das Lamborghini, Porsche, BMW, Audi, entre outras marcas.
Com a promessa de um protótipo com elementos singulares, o nome Purosangue é proposital e remete aos cavalos nobres
O modelo revolucionário tão esperado já foi flagrado de forma camuflada em Maranello, sua terra natal Crédito: Reprodução
Com outra pegada, o Ferrari Utility Vehicle (FUV), como chamado pela montadora, virá com um motor bem furioso de 12 cilindros com mais de 800 CV. E quer se distanciar das concorrentes Urus e Porsche Cayenne Coupé, partindo de um valor de mais de R$ 4 milhões.
Ao meu ver, é um valor bem expressivo para o mercado local, que está engatinhando nesse segmento super premium. Mas será sucesso garantido no ambiente nacional, pois o brasileiro é fascinado por carros, principalmente, por uma máquina italiana dessas.
O modelo revolucionário tão esperado já foi flagrado de forma camuflada em Maranello, sua terra natal, e pode-se imaginar mais ou menos como será seu estilo. O suspense é grande e uma coisa é certa, a Ferrari vai trazer algo jamais visto.

Veja Também

É caro ter seguro no carro de luxo?

Conheça o mundo high-tech da direção assistida nos carros

Consumo de combustível: conheça os 5 carros híbridos mais econômicos

Rodrigo Lima

Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

Tópicos Relacionados

Ferrari Mercado Automotivo SUV Carros de Luxo Superesportivo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser
Antônio Torres, Carlinston Lima, Francisco Torres e Maycow Torres
Instituto Água Viva celebra 10 anos com jantar para empresários em Vitória
Imagem de destaque
Sindicatos patronais, empresas e o que todos os avisos não vão evitar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados