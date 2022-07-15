Consumo de combustível: conheça os 5 carros híbridos mais econômicos

Estamos vivendo numa fase de oscilação constante nos valores dos combustíveis, o que projeta na maioria dos brasileiros a importância desse assunto, já que impacta diretamente no orçamento de uma família que tem esses custos para manter um veículo.

Nesse cenário, o mercado de carros elétricos ou híbridos acelera e quebram-se as barreiras de adotar a nova tecnologia, que veio para mudar drasticamente esse segmento de consumo.

A Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) já aferiu que as vendas de veículos eletrificados leves cresceram em 78% no primeiro semestre em relação ao ano passado, o que reforça a ideia de que a eletromobilidade veio para ficar.

Confira a seguir os carros híbridos mais econômicos com relação ao consumo de combustível que já circulam no solo nacional: