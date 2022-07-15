Consumo de combustível: conheça os 5 carros híbridos mais econômicos

Estamos vivendo numa fase de oscilação constante nos valores dos combustíveis, o que projeta na maioria dos brasileiros a importância desse assunto, já que impacta diretamente no orçamento de uma família que tem esses custos para manter um veículo.
Nesse cenário, o mercado de carros elétricos ou híbridos acelera e quebram-se as barreiras de adotar a nova tecnologia, que veio para mudar drasticamente esse segmento de consumo.
A Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) já aferiu que as vendas de veículos eletrificados leves cresceram em 78% no primeiro semestre em relação ao ano passado, o que reforça a ideia de que a eletromobilidade veio para ficar.
Confira a seguir os carros híbridos mais econômicos com relação ao consumo de combustível que já circulam no solo nacional:
BMW 330e
Consumo urbano: 26,7 km/l. Consumo rodoviário: 24,3 km/l. Autonomia do motor elétrico: 78 km. Motor combinado: 455 cv de potência e 72,3 kgfm de torque. Valor: a partir de R$ 389.950,00.
Consumo urbano: 25,4 km/l. Consumo rodoviário: 24,2 km/l. Autonomia do motor elétrico: 44 km. Motor combinado: 240 cv de potência e 47,9 kgfm de torque. Valor: a partir de R$ 349.990,00.
Consumo urbano: 23,5 km/l. Consumo rodoviário: 21,2 km/l. Autonomia do motor elétrico: 71 km. Motor combinado: 407 cv de potência e 65,3 kgfm de torque. Valor: a partir de R$ 509.950,00.
Consumo urbano: 24 km/l. Consumo rodoviário: 25,8 km/l. Autonomia do motor elétrico: 56 km. Motor combinado: 292 cv de potência e 42,8 kgfm de torque. Valor: a partir de R$ 446.950,00.
Consumo urbano: 21,7 km/l. Consumo rodoviário: 24,6 km/l. Autonomia do motor elétrico: 66 km. Motor combinado: 292 cv de potência e 42,8 kgfm de torque. Valor: a partir de R$ 376.950,00.