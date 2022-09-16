Será o fim dos veículos com motores V8, V10 e V12?

O SF90 Stradale é o primeiro esportivo híbrido plug-in da Ferrari que pode ser carregado na tomada Crédito: ferrari/Divulgação

É uma triste realidade imaginar que os superesportivos com seus motores grandiosos, marcados por seus roncos de dar arrepios, serão extintos num futuro breve.

Os elétricos vieram para ficar e prometem não decepcionar no quesito performance, já que são a evolução da nova energia de locomoção.

A princípio, tudo que é novo assusta, mas é necessário entender que o mundo mutante e acelerado não voltará para o passado e as marcas já estão se movendo a favor dos ventos. A própria Ferrari já anunciou empenhar 60% da sua fabricação em modelos híbridos e elétricos até 2026.

Sua primeira incursão foi com o SF90 Stradale, primeiro esportivo híbrido plug-in da montadora que pode ser carregado na tomada. Ele tem 1.000 cavalos de potência, torque de 91,8 kgfm, e acelera de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos, chegando a até 340 km/h.

O Tesla S Plaid vai de 0 a 100 km/h em apenas 1,99 segundos Crédito: Tesla/Divulgação

A Audi encerrou em 2021 o último V10 aspirado no R8, seu cupê superesportivo. E também revela foco na eletricidade até 2026.

Outras marcas já entraram em ritmo de despedida. A Ford, como exemplo, lançará a sétima edição do lendário Mustang neste mês de setembro e afirma ser o último sobrevivente a combustão.

É bem intrigante para os puristas se imaginar sem aquele barulho entusiástico. Mas, realmente, os elétricos entregam muita adrenalina em sua aceleração, pois diferente dos primeiros, o seu torque é imediato e a resposta instantânea promete até incríveis 1,99s de 0 a 100km/h, como no Tesla S Plaid.