Mercado automotivo premium: o luxo sustentável é mais “cool”

Porsche Taycan, o puramente elétrico da Porsche. Crédito: All In Marketing Digital

O milagre da sustentabilidade na economia dos combustíveis é real, já que os veículos elétricos prometem uma diminuição de até 84% nos custos em comparação com automóveis similares a combustão. Sem contar que poluem o meio ambiente em até 68% menos, o que contribui para um mundo melhor.

Quando falamos de carros de luxo, o fator consumo é relevante e em tempos atuais a gasolina no Brasil sofreu aumentos consideráveis, o que impactou no uso do dia a dia. Os motores V6 e V8 mais comuns nos SUVs de grande porte foram surpreendidos pelo desempenho frente aos elétricos, que não perdem fôlego, pelo contrário, entregam torque imediato e muita disposição na aceleração.

Primeiro Tesla Model 3 em solo capixaba. Veículo 100% elétrico. Crédito: All In Marketing Digital

As apostas continuam e recentemente a gigante chinesa BYD, maior marca de carros elétricos da China, invade o cenário brasileiro com seus autos e vai entregar concessionárias de 100% elétricos por todo o país.

A Volvo já começou a instalar pontos de carregamento ultra rápido em rotas de SP, e quer abastecer a viabilidade de carga nas rodovias, rompendo as barreiras da falta de infraestrutura no Brasil.

Porsche Cayenne Coupé E-hybrid, veículo SUV Coupé híbrido. Crédito: All In Marketing Digital

Todas as grandes marcas alemãs se movimentam no mesmo rumo, e, como exemplo, a Audi declara que a partir de 2026 só vai fabricar elétricos.