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Sustentabilidade

Mercado automotivo premium: o luxo sustentável é mais “cool”

O milagre da sustentabilidade na economia dos combustíveis é real, já que os veículos elétricos prometem uma diminuição de até 84% nos custos em comparação com automóveis similares a combustão

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 01:59

Públicado em 

24 jun 2022 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

Foto para coluna, favor não usar.
Porsche Taycan, o puramente elétrico da Porsche. Crédito: All In Marketing Digital
O milagre da sustentabilidade na economia dos combustíveis é real, já que os veículos elétricos prometem uma diminuição de até 84% nos custos em comparação com automóveis similares a combustão. Sem contar que poluem o meio ambiente em até 68% menos, o que contribui para um mundo melhor.
Quando falamos de carros de luxo, o fator consumo é relevante e em tempos atuais a gasolina no Brasil sofreu aumentos consideráveis, o que impactou no uso do dia a dia. Os motores V6 e V8 mais comuns nos SUVs de grande porte foram surpreendidos pelo desempenho frente aos elétricos, que não perdem fôlego, pelo contrário, entregam torque imediato e muita disposição na aceleração.
Foto para coluna, favor não usar.
Primeiro Tesla Model 3 em solo capixaba. Veículo 100% elétrico. Crédito: All In Marketing Digital
As apostas continuam e recentemente a gigante chinesa BYD, maior marca de carros elétricos da China, invade o cenário brasileiro com seus autos e vai entregar concessionárias de 100% elétricos por todo o país.
A Volvo já começou a instalar pontos de carregamento ultra rápido em rotas de SP, e quer abastecer a viabilidade de carga nas rodovias, rompendo as barreiras da falta de infraestrutura no Brasil.
Foto para coluna, favor não usar.
Porsche Cayenne Coupé E-hybrid, veículo SUV Coupé híbrido. Crédito: All In Marketing Digital
Todas as grandes marcas alemãs se movimentam no mesmo rumo, e, como exemplo, a Audi declara que a partir de 2026 só vai fabricar elétricos.
O que era impossível começa a se tornar realidade, e cada dia que passa o consumidor vai mudando sua perspectiva sobre essa linha de produtos, que encanta em todos os sentidos: consumo com motor puramente silencioso, tecnologia de última geração e tempo de resposta imediata.

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Rodrigo Lima

Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

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