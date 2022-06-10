Como é dirigir nas estradas da Europa?

Especialmente na Alemanha, as tão famosas “autobahns” possuem regras de limite de velocidade mínima, máxima ou sem limites, o que impressiona poder acelerar um superesportivo Crédito: All In Marketing Digital

É no Velho Mundo que visitamos o berço das grandes marcas de automóveis e, obviamente, conhecemos as estradas que inspiraram esses ancestrais a desenvolverem algo tão grandioso.

Em primeiro lugar, para dirigir na Europa é necessário apenas Carteira de Habilitação Nacional (CNH) original e válida, que, no período como turista, viabiliza transitar tranquilamente.

É importante ter atenção porque algumas regras de trânsito nesses países determinam que o pedestre e o ciclista possuem prioridades que realmente são respeitadas. Além disso, especialmente na Alemanha, as tão famosas “autobahns” possuem regras de limite de velocidade mínima, máxima ou sem limites, o que impressiona poder acelerar um superesportivo.

Além de circular por rotas de cenários belíssimos, que são roteiros até de filmes de cinema, é possível alugar veículos de luxo pouco vistos pelo Brasil.

Na Europa é possível alugar veículos de luxo pouco vistos pelo Brasil. Crédito: @julianaefagnerfotografias

Em empresas como ParisLuxuryCar, Roadstr e Americar Prestige existem carros para todos os gostos. Como, por exemplo, Rolls-Royce, McLaren, Lamborghini, Ferrari, Bentley, Aston Martin, e até Limusines com motorista particular. A locação da diária gira em torno de 2.900 euros.

Em frente a Louis Vuitton na Champs-Elysees em Paris, é possível fazer uma locação para pilotar um desses por 1h, na média de 600 euros, porém acompanhado com um agente deles.