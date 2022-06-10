Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Viagem para o exterior

Como é dirigir nas estradas da Europa?

É importante ter atenção porque algumas regras de trânsito nesses países determinam que o pedestre e o ciclista possuem prioridades que realmente são respeitadas

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 01:59

Públicado em 

10 jun 2022 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

foto de coluna, favor não usar.
Especialmente na Alemanha, as tão famosas “autobahns” possuem regras de limite de velocidade mínima, máxima ou sem limites, o que impressiona poder acelerar um superesportivo Crédito: All In Marketing Digital
É no Velho Mundo que visitamos o berço das grandes marcas de automóveis e, obviamente, conhecemos as estradas que inspiraram esses ancestrais a desenvolverem algo tão grandioso.
Em primeiro lugar, para dirigir na Europa é necessário apenas Carteira de Habilitação Nacional (CNH) original e válida, que, no período como turista, viabiliza transitar tranquilamente.
É importante ter atenção porque algumas regras de trânsito nesses países determinam que o pedestre e o ciclista possuem prioridades que realmente são respeitadas. Além disso, especialmente na Alemanha, as tão famosas “autobahns” possuem regras de limite de velocidade mínima, máxima ou sem limites, o que impressiona poder acelerar um superesportivo.
Além de circular por rotas de cenários belíssimos, que são roteiros até de filmes de cinema, é possível alugar veículos de luxo pouco vistos pelo Brasil.
foto de coluna, favor não usar.
Na Europa é possível alugar veículos de luxo pouco vistos pelo Brasil. Crédito: @julianaefagnerfotografias
Em empresas como ParisLuxuryCar, Roadstr e Americar Prestige existem carros para todos os gostos. Como, por exemplo, Rolls-Royce, McLaren, Lamborghini, Ferrari, Bentley, Aston Martin, e até Limusines com motorista particular. A locação da diária gira em torno de 2.900 euros.
Em frente a Louis Vuitton na Champs-Elysees em Paris, é possível fazer uma locação para pilotar um desses por 1h, na média de 600 euros, porém acompanhado com um agente deles.
Em suma, realizar o sonho de dirigir um desses carrões é real, e a experiência é com o melhor cenário, já que os idealizadores prepararam as pistas para desfrute dos entusiastas.

Veja Também

Ferrari: um luxo exclusivo ou acessível para quem pode pagar?

Carros de luxo seminovos aquecem o mercado automotivo premium

Os 5 carros de luxo mais vendidos no primeiro trimestre de 2022

Rodrigo Lima

Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

Tópicos Relacionados

Mercado Automotivo Carros de Luxo carros
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de 30 anos da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com "Fim de Expediente ao vivo e coquetel para convidados
Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados