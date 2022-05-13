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Mercado premium

Os 5 carros de luxo mais vendidos no primeiro trimestre de 2022

O mercado premium permanece aquecido como nunca. Inclusive, houve uma mudança radical no ranking dos mais comercializados nesses últimos tempos

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 01:59

Públicado em 

13 mai 2022 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

Foto para coluna, favor não usar.
A luta entre gladiadores só está começando e há de vir mais lançamentos que irão abalar o mercado Crédito: All In Marketing Digital
O mercado de luxo segue aquecido como nunca e os números não mentem. Houve uma revolução de brigas entre marcas e modelos, que gerou a mudança radical no ranking nesses últimos tempos. Confira abaixo os 5 carros de luxo mais vendidos no primeiro trimestre de 2022, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave):
  1. BMW Série 3 (1.333 unidades vendidas)
  2. BMW X1 (673 unidades vendidas)
  3. Mercedes-benz GLB (578 unidades vendidas)
  4. Volvo XC60 (502 unidades vendidas)
  5. Volvo XC40 (438 unidades vendidas)
O sedã médio de luxo mais comercializado no mundo tem seu pódio extensivamente distante em relação aos outros, pois de 2019 para cá, sofreu alterações significativas em seus elementos, incorporando muita tecnologia, design, inovação e requinte. A BMW não mediu esforços para sair na frente da Mercedes, e na Série 3 expressou sua melhor versão.
Além disso, a alemã de Baviera renovou toda sua frota e ganhou de dobradinha com a BMW X1, que é o SUV compacto queridinho do momento. Vale destacar que a fabricação nacional desses modelos acontece em Araquari-SC há sete anos.
Foto para coluna, favor não usar.
A Volvo tem sido protagonista de uma nova história e faz parte dessa listagem com seus modelos SUVs XC60 e XC40 Crédito: All In Marketing Digital
Com visual moderno e arrojado, a Mercedes-benz GLB conquistou espaço oferecendo custo-benefício e possibilidade de sete lugares, a partir de R$ 260 mil. Esse lançamento foi um sucesso de vendas e uma grande aposta da marca.
Impressionantemente, a Volvo foi protagonista de uma nova história e faz parte dessa listagem, com seus modelos SUVs XC60 e XC40. Os modelos ganharam prêmios nos últimos anos como Melhor Compra do Ano, e estabeleceram uma nova ordem dos híbridos acessíveis.
A XC40 agora incorporou sua versão 100% elétrica, sendo a pioneira na implementação dessa tecnologia neste segmento.
Portanto, a luta entre gladiadores só está começando e há de vir mais lançamentos que irão abalar o mercado. Acompanhe nossa coluna para ficar inteirado nas atualidades do ramo automotivo.

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Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

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