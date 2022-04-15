Do Oiapoque ao Chuí, você pode negociar seu automóvel sem sair de casa

A facilidade de filtros, comparativos e percepção sobre o bem nos websites especializados em carros foram abrindo portas para a aquisição sem fronteiras Crédito: @julianaefagnerfotografias

O mercado de automóveis passa por grandes mudanças nos últimos tempos. A entrada do meio digital trouxe soluções de anúncios detalhados com apresentação de fotos, vídeos, descritivos e valores estampados para qualquer um.

Lembro da época dos classificados de jornal, em que se predominava a comercialização por comunicação puramente escrita e também era necessário acesso físico às lojas.

Os finais de semana eram o momento áureo para a visita nas concessionárias, pois todos queriam ver de perto o tão almejado sonho.

Com o advento dos websites especializados em carros, a fonte de pesquisas para compra tomou outro rumo, e conforme a evolução da globalização das informações, o consumidor desfrutou de uma maneira mais fácil e proveitosa de escolher seu novo carro.

Quando falamos sobre o mercado automotivo, podemos dizer que ele abrange todo território nacional. Crédito: All In Marketing Digital

Os portais como OLX, Webmotors, Icarros, Carrobom, MercadoLivre, entre outros, tomaram a cena das atenções, pois incorporaram benefícios de análise dos produtos para o usuário. A facilidade de filtros, comparativos e percepção sobre o bem foram abrindo portas para a aquisição sem fronteiras.

É irrefutável que a pandemia da Covid-19 acelerou o processo virtual, já que em isolamento se podia conectar-se livremente, o que gerou um “boom” no e-commerce e consequentemente instaurou uma nova cultura.