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Mercado automotivo

Do Oiapoque ao Chuí, você pode negociar seu automóvel sem sair de casa

Com os websites especializados em carros, as pesquisas para compra tomou outro rumo, e conforme a evolução da globalização das informações, o consumidor desfrutou de uma maneira mais fácil e proveitosa de escolher seu novo veículo

Públicado em 

15 abr 2022 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

Foto de coluna, favor não usar.
A facilidade de filtros, comparativos e percepção sobre o bem nos websites especializados em carros foram abrindo portas para a aquisição sem fronteiras Crédito: @julianaefagnerfotografias
O mercado de automóveis passa por grandes mudanças nos últimos tempos. A entrada do meio digital trouxe soluções de anúncios detalhados com apresentação de fotos, vídeos, descritivos e valores estampados para qualquer um.
Lembro da época dos classificados de jornal, em que se predominava a comercialização por comunicação puramente escrita e também era necessário acesso físico às lojas.
Os finais de semana eram o momento áureo para a visita nas concessionárias, pois todos queriam ver de perto o tão almejado sonho.
Com o advento dos websites especializados em carros, a fonte de pesquisas para compra tomou outro rumo, e conforme a evolução da globalização das informações, o consumidor desfrutou de uma maneira mais fácil e proveitosa de escolher seu novo carro.
Foto de coluna, favor não usar.
Quando falamos sobre o mercado automotivo, podemos dizer que ele abrange todo território nacional. Crédito: All In Marketing Digital
Os portais como OLX, Webmotors, Icarros, Carrobom, MercadoLivre, entre outros, tomaram a cena das atenções, pois incorporaram benefícios de análise dos produtos para o usuário. A facilidade de filtros, comparativos e percepção sobre o bem foram abrindo portas para a aquisição sem fronteiras.
É irrefutável que a pandemia da Covid-19 acelerou o processo virtual, já que em isolamento se podia conectar-se livremente, o que gerou um “boom” no e-commerce e consequentemente instaurou uma nova cultura.
Hoje, a competição não é mais local, e sim, global. Quando falamos sobre o mercado automotivo, podemos dizer que ele abrange todo território nacional. Do Oiapoque ao Chuí, você pode negociar seu automóvel sem sair de casa. Obviamente que por se tratar de um bem de alto valor agregado se deve considerar alguns detalhes e saber bem com quem está lidando.

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Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

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