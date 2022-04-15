O mercado de automóveis passa por grandes mudanças nos últimos tempos. A entrada do meio digital trouxe soluções de anúncios detalhados com apresentação de fotos, vídeos, descritivos e valores estampados para qualquer um.
Lembro da época dos classificados de jornal, em que se predominava a comercialização por comunicação puramente escrita e também era necessário acesso físico às lojas.
Os finais de semana eram o momento áureo para a visita nas concessionárias, pois todos queriam ver de perto o tão almejado sonho.
Com o advento dos websites especializados em carros, a fonte de pesquisas para compra tomou outro rumo, e conforme a evolução da globalização das informações, o consumidor desfrutou de uma maneira mais fácil e proveitosa de escolher seu novo carro.
Os portais como OLX, Webmotors, Icarros, Carrobom, MercadoLivre, entre outros, tomaram a cena das atenções, pois incorporaram benefícios de análise dos produtos para o usuário. A facilidade de filtros, comparativos e percepção sobre o bem foram abrindo portas para a aquisição sem fronteiras.
É irrefutável que a pandemia da Covid-19 acelerou o processo virtual, já que em isolamento se podia conectar-se livremente, o que gerou um “boom” no e-commerce e consequentemente instaurou uma nova cultura.
Hoje, a competição não é mais local, e sim, global. Quando falamos sobre o mercado automotivo, podemos dizer que ele abrange todo território nacional. Do Oiapoque ao Chuí, você pode negociar seu automóvel sem sair de casa. Obviamente que por se tratar de um bem de alto valor agregado se deve considerar alguns detalhes e saber bem com quem está lidando.