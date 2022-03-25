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Mercado automotivo

O domínio dos SUV: por que o segmento se tornou tão desejado?

O diferencial dos carros deste segmento é a capacidade de rodar em terrenos mais irregulares e com grande espaço para levar maior carga no porta-malas

Públicado em 

25 mar 2022 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

Foto para coluna do Rodrigo Lima. Favor não usar.
O SUV tem como característica principal ter maior robustez e adaptação para qualquer terreno, devendo possuir tração integral, o tão famoso 4x4 Crédito: All In Marketing Digital
Nos últimos anos, a categoria SUV disparou em volume de vendas do segmento primário até o premium. Esse fato implicou em alto investimento, por parte das montadoras, em trazer design, inovação e tecnologia para ganhar mercado.
A sigla SUV vem de Sport Utility Vehicle, ou simplesmente veículo utilitário esportivo. O diferencial desse modelo é a capacidade de rodar em terrenos mais irregulares e com grande espaço para levar maior carga no porta-malas.
Agora, este segmento ficou conhecido como o preferido das famílias, já que permite altura para direção do motorista e segurança. Dessa forma, começou a substituir as minivans e peruas, com preços mais atrativos.
Foto para coluna do Rodrigo Lima. Favor não usar.
O segmento de SUV ficou conhecido como o preferido das famílias, substituindo as minivans e peruas, com preços mais atrativos. Crédito: All In Marketing Digital
Vale considerar a diferença entre o SUV e o Crossover, pois o segundo é bem comum no Brasil. O primeiro tem a característica de maior robustez e adaptação para qualquer terreno, devendo possuir tração integral, o tão famoso 4x4. E o último são aqueles com o formato mais alto em relação ao solo, porém de caráter para uso urbano.
No mix de produtos de luxo, destacam-se os SUVs convencionais e SUVs coupés. Sendo assim, quando falamos de esportividade num veiculo com tamanho intermediário a um carro e caminhão, tem-se o exemplo das BMW X4, BMW X6, Porsche Cayenne Coupé, Mercedes GLE 400, Mercedes GLC300, Range Rover Velar, entre outros. E os mais tradicionais, com formato mais clássico, são as Mercedes GLE 350, BMW X5, BMW X3, Porsche Cayenne, Range Rover Sport, e outros mais.
Em suma, é uma excelente compra optar pelo utilitário, independente do contexto atual de vida, tanto casado, solteiro, aos 30 ou aos 60 anos. Ou seja, não importa o seu momento. Esse modelo casou com todas as idades e personas, já que entrega muitos benefícios para o usuário em todos os aspectos.
Foto para coluna do Rodrigo Lima. Favor não usar.
O segmento de SUV casou com todas as idades e personas, já que entrega muitos benefícios para o usuário em todos os aspectos. Crédito: All In Marketing Digital

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Rodrigo Lima

Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

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