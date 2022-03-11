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O que é levado em conta na hora de escolher um carro de luxo

Marca, modelo, preço e outros atributos formam a diversidade de assuntos, quem pode deixar até os consumidores desse tipo de produto em dúvida

Públicado em 

11 mar 2022 às 02:00
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

Como escolher o carro de luxo ideal?
O primeiro ponto é entender a individualidade de cada um, já que o produto deve servir ao dono Crédito: Rodrigo Lima/Divulgação
Parece fácil, mas escolher o carro de luxo ideal pode gerar muitas dúvidas. E a mais cruel delas é: qual veículo escolher? O que deve ser levado em consideração? Marca, modelo, preço e outros atributos formam a diversidade de assuntos sobre o mundo dos automóveis, o que pode confundir os consumidores.
Mesmo que vivamos munidos de informação, quando se multiplicam as opções, proporcionalmente aumentamos a angústia da indecisão. Independentemente disso, vou discorrer de forma resumida os aspectos que devemos levar em conta na hora de resolver essa questão.

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O primeiro ponto é entender a individualidade de cada um. O produto deve servir ao dono. Como sabemos, os veículos possuem diversos perfis de design, espaço e proposta, e o carro certo deve atender às expectativas do momento atual que se vive. Qual será a dinâmica de uso: rotineira ou esporádica? E, claro, qual a quantidade de pessoas que partilharão dos momentos juntos?
Dessa forma, saberemos se é o primeiro, segundo ou terceiro carro da família; se é necessário espaço ou o comprador quer mesmo a experiência de aceleração. E já eliminaremos o nicho entre os esportivos, SUVs, hatchbacks, peruas, sedãs ou outros.
Como escolher o carro de luxo ideal?
Explore as inovações tecnológicas do momento na hora de escolher um veículo de luxo Crédito: Rodrigo Lima/Divulgação
Em segunda instância, é necessário estabelecer a faixa de valor a ser investido. Reforçando que o patrimônio adquirido envolve custos de manutenção, seguro, depreciação de mercado e estado de conservação. Logo, com a meta definida, pode-se imergir no emaranhado de marcas e modelos que existem, a fim de conhecer aquele que se encaixa melhor para o usuário.

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Em terceiro lugar, explore as inovações tecnológicas do momento. Há marcas que estão à frente por conta da audácia no design, compostos eletrônicos e até motores elétricos. Vale frisar que a aquisição de um produto que acompanha a tendência de consumo mundial já é um bom passo para acertar na pedida.
Por fim, conhecer o seu gosto particular, momento de vida atual e saber o valor estimado que está disposto a investir já faz com que você esteja à frente na decisão de um bem importante, que é objeto de conquista e recompensa.

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Rodrigo Lima

Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

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