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Mercado automotivo

Carros de luxo: supermáquinas que são as preferidas do verão

Na estação mais quente do ano, quando se fala em automóveis, o brilhantismo está para os conversíveis e superesportivos, que se destacam desde o sonho de criança

Públicado em 

14 jan 2022 às 02:00
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

Coluna do Rodrigo de 14/01/22
A BMW Z4 ganhou novo design em 2020 e entregou cerca de 400 unidades em 2021 Crédito: All In Marketing Digital/ Divulgação
Bem-vindo à época mais calorosa do ano! Este é o momento em que as pessoas, no Brasil, conectam-se mais e, após as festas de fim de ano, projetam-se em novas perspectivas.
Quando se fala em automóveis, o brilhantismo está para os conversíveis e superesportivos, que se destacam desde o sonho de criança, em meios aos filmes e séries televisivas, e são protagonistas de um período entusiástico.

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No segmento pode-se evidenciar logo de cara a BMW Z4, que ganhou novo design em 2020, sendo um automóvel que revolucionou o mercado, com a sua característica extravagante e tecnologia de última geração. Esse modelo entregou cerca de 400 unidades em 2021, sendo o roadster mais vendido no ano passado.
Além disso, vale ressaltar o recorde de vendas da Porsche. A marca alemã despontou em emplacamentos, nos modelos 718 e 911, com enorme fila de espera, deixando o consumidor cerca de 18 meses em fila, para realizar o sonho de ter essa máquina.
A Porsche despontou em emplacamentos, com fila de espera por alguns modelos  Crédito: All In Marketing Digital/ Divulgação
Dado o contexto de um “pós-Covid” inacabável, os veículos continuaram subindo nos valores de tabela, o que contribuiu para a supervalorização dos seminovos disponíveis no mercado.

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Em razão da falta de matéria-prima e aumento de demanda, quem tem o produto virou rei, e muitos se sentiram obrigados a arcar com essa conta, já que almejaram brindar um 2022 em grande estilo.
Por fim, esse é o mercado de luxo, onde o dinheiro constantemente muda de mão e o que é levado em consideração é o poder de aquisição entre os indivíduos.

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Rodrigo Lima

Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

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