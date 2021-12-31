Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado automotivo

Ano novo, carro novo: qual o momento de virar a chave para a nova conquista?

Muita gente gosta de virar o ano de carro novo, e isso até se tornou superstição para alguns a fim de mudar a energia e transfigurar para uma nova fase de bons presságios

Públicado em 

31 dez 2021 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

Foto de colunista, favor não usar.
A melhor brecha é não ficar para trás, pois no mundo do alto valor agregado, o ultrapassado tende a depreciar em grande valia. Crédito: All In Marketing Digital
Muita gente gosta de passar o ano novo de carro novo, e isso até se tornou superstição para alguns a fim de mudar a energia e transfigurar para uma nova fase de bons presságios.
A bem da verdade é que o momento favorece o espírito da mudança, pois firmamos compromissos, planos e metas para um ano de transformação extraordinária, e o patrimônio tão desejado que é o automóvel tem sua relevância.
O que podemos revelar é que este momento é uma boa hora de referenciar bem as tendências que “colaram” durante aquele período. Para 2022, o mercado de luxo segue em alta, pois existe uma demanda crescente com ausência de produto para entrega, e uma percepção clara do consumidor sobre o premium.
Antigamente, existiam temores acerca de manutenção muito custosa, dificuldade de acesso à peças de reposição e alta depreciação na revenda. Logo, esses fatores inibiam os conservadores a arriscarem a compra e acabavam que optavam por modelos mais clássicos.
Foto de colunista, favor não usar.
Todas as grandes montadoras, principalmente no Brasil, seguiram com o investimento para o mercado de luxo. Crédito: All In Marketing Digital
Com a ruptura desses paradigmas, e com o movimento da era do conhecimento, o usuário foi o maior beneficiado e rompeu as barreiras em busca do desejo de criança: as marcas emblemáticas de todos os tempos.
Nesse ritmo, todas as grandes montadoras, principalmente no Brasil, seguiram com o investimento para o mercado de luxo. As margens são maiores e a mercadoria é objeto de consumo intangível. A busca agora é por benefícios, como, status, recompensa, reconhecimento, realização e valor.
A breve análise a ser feita é ficar atento às rápidas mudanças e lançamentos para não ficar desatualizado. Por isso, a melhor brecha é não ficar para trás, pois no mundo do alto valor agregado, o ultrapassado tende a depreciar em grande valia.
Outro fator importante é a inovação e tecnologia, e os elétricos seguem como tendência mundial. Só observar os aportes bilionários da indústria para sair à frente, pois já sabem que o combustível fóssil está com os dias contados.
Por fim, o novo aparenta ser melhor, e a época independe de dezembro para janeiro. O que importa é o entendimento sobre o que mobiliza o pensamento da cultura de utilização.

Veja Também

A mobilidade elétrica é um caminho sem volta?

Descubra quais veículos de luxo dá para comprar com R$ 1 milhão

Veja cuidados na hora de comprar veículos seminovos de luxo

Rodrigo Lima

Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

Tópicos Relacionados

veículos Mercado Automotivo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados