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Mercado automotivo

Vale a pena investir em proteção estética para o carro de luxo?

É importante destacar que, quando abordamos sobre produtos no segmento estético, não são todos iguais e a qualidade está diretamente proporcional ao valor investido

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 01:59

Públicado em 

01 abr 2022 às 01:59
Rodrigo Lima

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Rodrigo Lima

Foto de coluna, favor não usar.
Todas as concessionárias já tem como padrão e muitas vezes como objeto de venda os acessórios para o automóvel, seguro e protetivos para lataria Crédito: All In Marketing Digital
Acabei de comprar meu carro novo, qual seria o próximo passo?
Todas as concessionárias já tem como padrão e muitas vezes como objeto de venda os acessórios para o automóvel, seguro e protetivos para lataria. Nesse momento irei discorrer acerca das proteções de pintura, vitrificadores e revestimentos nano cerâmicos.
Vale destacar que, quando abordamos sobre produtos no segmento estético, não são todos iguais, e a qualidade está diretamente proporcional ao valor investido. Assim como marcas de renome aplicam tecnologia e oferecem qualidade, os itens a serem usados fazem toda a diferença.
No segmento premium, os revestimentos nano cerâmicos possibilitam melhor performance na entrega de resultado. O custo é mais elevado, porém agregam grande valia no bem, já que os cuidados se demonstram ser maiores e perpetuam maior brilho e resistência ao uso diário.
Foto de coluna, favor não usar.
No segmento premium, os revestimentos nano cerâmicos possibilitam melhor performance na entrega de resultado. Crédito: All In Marketing Digital
A CeramicPro, como exemplo de marca Top 1 no mundo dos “ceramic coats”, engloba uma linha completa de produtos de estética de alto padrão para embarcações, aeronaves, automóveis, industrias e até residências. Presente em mais de 80 países, ela expressa muita qualidade, com certificação ISO 14001, e tecnologia de ponta protegendo qualquer superfície: metal, plástico, vidro, pedra, couro, borracha, entre outros.
Portanto, um protetivo com qualidade certificada e homologação, é uma excelente escolha, pois agrega valor ao patrimônio e, nos dias de hoje, é enquadrado como acessório, o que reflete no valor para revenda no futuro.
Foto de coluna, favor não usar.
Um protetivo com qualidade certificada e homologação é uma excelente escolha Crédito: All In Marketing Digital

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Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

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