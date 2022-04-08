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O que seu carro revela sobre você?

Assim como você se veste e como você se comporta, o carro que você chega também pode abrir portas de oportunidades

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 01:59

Públicado em 

08 abr 2022 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

Foto de coluna, favor não usar.
O comprador do mercado premium busca elementos bem característicos, como: exclusividade, sociabilidade, reconhecimento e recompensa. Crédito: Ueliton Santos
Vivemos num país de apaixonados por carros, e, conforme várias pesquisas, esse mundo encanta e reverbera a personalidade de seus donos. No que tange a cor, modelo, estilo e até preço.
De acordo com um estudo realizado pela Universidade da Califórnia, os automóveis de luxo são cobiçados por pessoas que gostam de status, de viajar e também são independentes e viciadas em trabalho.
De fato, o comprador do mercado premium busca elementos bem característicos, como: exclusividade, sociabilidade, reconhecimento e recompensa. Vale considerar também que esses objetos, até considerados brinquedos de gente grande, muitas vezes, ratificam a identidade do seu proprietário.
A Porsche, marca alemã de grande renome, aproveitou a escassez de seu produto no Brasil e sofreu um grande salto de valorização em relação às demais alemãs. Despertou-se um desejo maior pela sua singularidade, fomentando um ditado popular: Porsche é Porsche.
Foto de coluna, favor não usar.
Existem os motoristas que apreciam o desfrute dessas belas máquinas, consolidando a realização do sonho, e expressando um estilo de vida da recompensa pelo duro trabalho. Crédito: All In Marketing Digital
Dentro dessa perspectiva, criaram-se clubes com associados semelhantes, gerando negócios e networking. Logo, esse fomento estabelece oportunidades para seus participantes.
Além disso, existem os motoristas que apreciam o desfrute dessas belas máquinas, consolidando a realização do sonho, e expressando um estilo de vida da recompensa pelo duro trabalho.
Em suma, saber escolher aquele auto que diz sobre você é de suma importância, pois assim como você se veste e como você se comporta, o carro que você chega também pode abrir portas de oportunidades. O que o seu carro revela sobre você?

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Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

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