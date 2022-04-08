O que seu carro revela sobre você?

O comprador do mercado premium busca elementos bem característicos, como: exclusividade, sociabilidade, reconhecimento e recompensa. Crédito: Ueliton Santos

Vivemos num país de apaixonados por carros, e, conforme várias pesquisas, esse mundo encanta e reverbera a personalidade de seus donos. No que tange a cor, modelo, estilo e até preço.

De acordo com um estudo realizado pela Universidade da Califórnia, os automóveis de luxo são cobiçados por pessoas que gostam de status, de viajar e também são independentes e viciadas em trabalho.

De fato, o comprador do mercado premium busca elementos bem característicos, como: exclusividade, sociabilidade, reconhecimento e recompensa. Vale considerar também que esses objetos, até considerados brinquedos de gente grande, muitas vezes, ratificam a identidade do seu proprietário.

A Porsche, marca alemã de grande renome, aproveitou a escassez de seu produto no Brasil e sofreu um grande salto de valorização em relação às demais alemãs. Despertou-se um desejo maior pela sua singularidade, fomentando um ditado popular: Porsche é Porsche.

Existem os motoristas que apreciam o desfrute dessas belas máquinas, consolidando a realização do sonho, e expressando um estilo de vida da recompensa pelo duro trabalho. Crédito: All In Marketing Digital

Dentro dessa perspectiva, criaram-se clubes com associados semelhantes, gerando negócios e networking. Logo, esse fomento estabelece oportunidades para seus participantes.

Além disso, existem os motoristas que apreciam o desfrute dessas belas máquinas, consolidando a realização do sonho, e expressando um estilo de vida da recompensa pelo duro trabalho.