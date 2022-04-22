Bem-vindo à era do Volkswagen Gol a R$ 100 mil

Como forma de despedida, o Volkswagen Gol terá uma edição especial limitada. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Após 40 anos de existência, o Volkswagen Gol deixará de ser fabricado. Incrivelmente, o sucessor do Fusca na década de 80 deixou o legado de automóvel mais vendido de todos os tempos com mais de 8 milhões de unidades produzidas e quase 7 milhões de veículos emplacados no país.

Com os novos tempos no setor automotivo, a promessa é de haver substituição por um SUV que ainda não foi revelado pela fabricante. Haja vista que foi o modelo de acesso popular, agora, na sua calorosa despedida, terá valor pouco maior que R$ 100 mil numa edição especial limitada, o que confirma o aumento radical nos valores de automóveis de modo geral.

Esse fenômeno pandêmico vigente gerou acréscimo nos preços em larga escala, o que inviabilizou a continuidade de várias marcas e modelos, sendo o próprio Gol até um deles. A própria Ford mergulhou nas ações de carros populares e manteve apenas a comercialização dos importados.

Não se entende os porquês de um carro custar tanto, já que a renda base de maior parte da população continua muito aquém. As explicações econômicas são de aumento nos insumos, escassez de matéria-prima e real desvalorizado.