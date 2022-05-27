Ferrari: um luxo exclusivo ou acessível para quem pode pagar?

Com um crivo bem criterioso, os proprietários devem seguir regras estabelecidas, como não realizar alterações nos automóveis Crédito: All In Marketing Digital

A boa sorte do “Cavallino Rampante”, marcado pelo famoso símbolo do cavalo negro sobre um fundo amarelo, deu certo e foi criada a Scuderia Ferrari. Ícone do automobilismo, a Ferrari é objeto de desejo e sonho dos entusiastas, e de forma responsável preza pela fidelidade dos seus usuários.

O peso de ser ter uma obra de arte como essa é de suma importância para a fabricante. Não é sobre ter grana, é considerado o valor daquilo que não se pode comprar.

Para comprar os modelos limitados e exclusivos, é realizado um cadastro e validação pela casa italiana. O objetivo é manter a reputação e o triunfo da marca.

Com um crivo bem criterioso, os proprietários devem seguir regras estabelecidas, como por exemplo, não realizar alterações nos automóveis, não anunciar à venda na internet, sob pena de serem banidos para futuras compras.

Os exemplares são desenvolvidos de forma única e artesanal. Geralmente, em lançamentos de modelos exclusivos, já são construídos sob encomenda. O que de fato importa é eternizar o renome da italiana.

Para comprar os modelos limitados e exclusivos, é realizado um cadastro e validação pela casa italiana Crédito: All In Marketing Digital

Em contrapartida, quando falamos do mercado de seminovos, as restrições não existem, pois o comprador tem livre acesso a aquisição e não é possível controlar todos os adquirentes.

Hoje em dia, é bem comum vermos modelos italianos à venda no Brasil, e a mística regra de ouro só vale para o alto escalão daqueles que querem estar conectados à história da marca e serem os primeiros a terem acesso às novidades.