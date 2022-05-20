Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado automotivo premium

Carros de luxo seminovos aquecem o mercado automotivo premium

Nunca na história houve um panorama em que o usado se tornou mais caro que o novo. É inegável que o apetite de consumo durante a pandemia influenciou esse movimento

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 01:59

Públicado em 

20 mai 2022 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

Foto de coluna, favor não usar.
Foto de coluna, favor não usar. Crédito: All In Marketing Digital
Nos últimos tempos, houve um “boom” no mercado de seminovos. O famoso ditado que diz que onde há crise existem oportunidades foi validado no cenário pandêmico.
A reflexão de aproveitar o agora e a facilidade de crédito perpetuou vantagens para o consumo de produtos que estivessem disponíveis de imediato.
Com a ausência de automóveis zero km nas concessionárias, as revendas com estoque surfaram a boa onda, e garantiram a venda à pronta entrega, o que gerou alta demanda e consequentemente aumento nos valores dos seminovos.
Nunca na história houve um panorama de subida como esse, em que o usado se tornou mais caro que o novo. É inegável que o apetite de consumo influenciou esse movimento, e os gráficos permaneceram em ascensão de valores até pela tabela Fipe por dois anos.
A Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) prevê normalização da fabricação de carros novos no segundo semestre deste ano. Em contrapartida, a falta de insumos e fabricação de chips, segundo especialistas, deve perdurar até 2023.
As filas de espera ainda continuam, porém houve uma estabilização dos preços. A verdade é que a procura segue numa constante, e o comprador busca a melhor oportunidade.
Em suma, vale considerar que o contexto atual não é o mesmo do passado. Tudo mudou. As mercadorias de modo geral subiram e não tem perspectiva de baixa, logo, é importante analisar bem quando for comprar um veículo para não cair num golpe.

Veja Também

Os 5 carros de luxo mais vendidos no primeiro trimestre de 2022

Bem-vindo à era do Volkswagen Gol a R$ 100 mil

Do Oiapoque ao Chuí, você pode negociar seu automóvel sem sair de casa

Rodrigo Lima

Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

Tópicos Relacionados

Mercado Automotivo Carros de Luxo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados