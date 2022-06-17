SUVs de luxo de até R$ 600 mil: quais modelos se destacam?

A emblemática BMW X4 é muito procurada no mercado de seminovos e impressiona com sua robustez e esportividade Crédito: All In Marketing Digital

Num emaranhado de possibilidades, o SUVs de luxo hoje são a maior pedida, pois contemplam formato, tamanho e comodidade muito atraentes a todos os públicos.

Um veículo com característica “altinha”, oferecendo mais conforto e segurança, encanta de jovens a idosos, de casados a solteiros, e impressiona com sua preferência.

Quando discutimos sobre esses preferidos, é necessário começar com a Volvo XC60. Um modelo que impressiona desde o lançamento do novo modelo em 2018. O pioneiro da categoria com tecnologia híbrida em 2020, e que trouxe a marca sueca para a corrida ao pódio, com várias premiações de melhor compra do ano.

XC60 é pioneiro da categoria com tecnologia híbrida em 2020 e trouxe a Volvo para a corrida ao pódio, com várias premiações de melhor compra do ano. Crédito: Volvo/Divulgação

Com um design atual, futurístico e um acabamento primoroso, esse carro confere segurança de última geração. E, além disso, é a melhor opção de custo-benefício, quando se trata de investimento versus entrega ao usuário.

Vale destacar também a emblemática BMW X4, muito procurada no mercado de seminovos, e impressiona com sua robustez e esportividade. Um SUV Coupé, com formato mais agressivo, e ganha na beleza frente às concorrentes. Totalmente renovada em 2019, agora em 2022 sofre face-lift, e mantém-se no ranking, entregando muito além do esperado.

A BMW X5 é a melhor opção disponível de grande porte, pois entrega elementos altamente high-tech e ainda se destaca por ser híbrida Crédito: All In Marketing Digital

Outro utilitário impressionante é a BMW X5, a melhor opção disponível de grande porte, pois entrega elementos altamente high-tech, e ainda se destaca por ser híbrida. A tendência do momento são os motores elétricos, e já se incorpora nessas alemãs. Nesse brutamontes o que não falta é espaço e conforto pra toda família.