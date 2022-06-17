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SUVs de luxo de até R$ 600 mil: quais modelos se destacam?

Entre tantas possibilidades, os SUVs de luxo se destacam porque contemplam formato, tamanho e comodidade muito atraentes a todos os públicos

Publicado em 17 de Junho de 2022 às 01:59

Públicado em 

17 jun 2022 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

BMW X4, foto de coluna, favor não usar.
A emblemática BMW X4 é muito procurada no mercado de seminovos e impressiona com sua robustez e esportividade Crédito: All In Marketing Digital
Num emaranhado de possibilidades, o SUVs de luxo hoje são a maior pedida, pois contemplam formato, tamanho e comodidade muito atraentes a todos os públicos.
Um veículo com característica “altinha”, oferecendo mais conforto e segurança, encanta de jovens a idosos, de casados a solteiros, e impressiona com sua preferência.
Quando discutimos sobre esses preferidos, é necessário começar com a Volvo XC60. Um modelo que impressiona desde o lançamento do novo modelo em 2018. O pioneiro da categoria com tecnologia híbrida em 2020, e que trouxe a marca sueca para a corrida ao pódio, com várias premiações de melhor compra do ano.
XC60, foto de coluna, favor não usar.
XC60 é pioneiro da categoria com tecnologia híbrida em 2020 e trouxe a Volvo para a corrida ao pódio, com várias premiações de melhor compra do ano. Crédito: Volvo/Divulgação
Com um design atual, futurístico e um acabamento primoroso, esse carro confere segurança de última geração. E, além disso, é a melhor opção de custo-benefício, quando se trata de investimento versus entrega ao usuário.
Vale destacar também a emblemática BMW X4, muito procurada no mercado de seminovos, e impressiona com sua robustez e esportividade. Um SUV Coupé, com formato mais agressivo, e ganha na beleza frente às concorrentes. Totalmente renovada em 2019, agora em 2022 sofre face-lift, e mantém-se no ranking, entregando muito além do esperado.
BMW X5, foto de coluna, favor não usar.
A BMW X5 é a melhor opção disponível de grande porte, pois entrega elementos altamente high-tech e ainda se destaca por ser híbrida Crédito: All In Marketing Digital
Outro utilitário impressionante é a BMW X5, a melhor opção disponível de grande porte, pois entrega elementos altamente high-tech, e ainda se destaca por ser híbrida. A tendência do momento são os motores elétricos, e já se incorpora nessas alemãs. Nesse brutamontes o que não falta é espaço e conforto pra toda família.
Em suma, o comprador está bem servido de boas alternativas, porém é a informação privilegiada sobre as inovações e produtos que se diferenciam no mercado que vão destinar qual será a melhor escolha.

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Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

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