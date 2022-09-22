Oferecer soluções deve fazer parte de um bom atendimento automotivo

Um pós-venda bem estruturado permite conforto e segurança para seus clientes Crédito: Freepik

Nos textos que escrevi nos dias 8 e 15 de setembro, falei de experiências que tive relacionadas ao pós-venda de duas das marcas mais tradicionais do mercado automotivo.

No primeiro texto falei da experiência que tive com o atendimento de pós-venda da concessionária Ford. Já no texto da última semana , falei da Chevrolet, onde tive a necessidade de usar a garantia de fábrica da marca, que foi negada por uma concessionária e posteriormente foi aprovada por outra autorizada representante da Chevrolet do Brasil.

No texto de hoje, vou te falar sobre o atendimento que recebi no pós-venda da japonesa Toyota. Fiz a venda de um Corolla Altis modelo 2018 e, antes de fazer a entrega do veículo, havia a necessidade de fazer a quinta revisão. Com isso, fiz o agendamento da revisão por meio do telefone.

Contudo, no dia da revisão me confundi e levei o carro às 13h do dia agendado, porém, a revisão estava agendada para 10h daquele mesmo dia. Para a minha surpresa, a recepcionista que faz o encaminhamento desses serviços prontamente encaixou minha demanda na agenda do mesmo dia.

Perceba que o atendimento foi voltado para ser uma solução para mim. E o atraso dessa revisão me causaria o atraso da entrega desse automóvel que já estava vendido.

E não é a primeira vez que percebo excelência no atendimento dessa concessionária. Por estar no mercado há bastante tempo, já precisei de seus serviços algumas vezes e sempre fui bem atendido.

Minha única sugestão para que o atendimento seja ainda melhor é a confirmação de agendamento por meio de mensagem de aplicativo ou SMS. Independente disso, fica claro que essa autorizada está bem estruturada para manter seus clientes.

Além de oferecer um ótimo atendimento, que gera a boa experiência de compra para o consumidor, a empresa também está muito bem estruturada no pós-venda, gerando, assim, conforto e segurança para seus clientes, fazendo com que a tendência desses clientes seja de se manterem na marca ou pelo menos no grupo ao pensar na troca de seus veículos no futuro.

Estratégia muito bem acertada visando bom resultado e o mais importante, ter um relacionamento genuíno e sustentável com seus clientes.