Vale esperar tanto tempo para pegar o carro que você quer?

Vale a pena deixar de analisar outras possibilidades no mercado que não têm dificuldade de entrega? Crédito: Freepik

Quando falamos de carros superesportivos, é certo que duas marcas são unânimes, Ferrari e Lamborghini. Talvez pelo design parecido uma com a outra, visto que a Lambo (apelido carinhoso do mercado) nasceu da Ferrari.

Ao mesmo tempo, a Porsche é uma marca incrível, alemã e que tem uma uma centena de milhares de fãs e entusiastas no mundo todo. Segundo a consultoria Brand Finance, é a marca de luxo mais valiosa do mundo. E mesmos assim, há a possibilidade de compra por preços bem mais acessíveis do que as duas marcas citadas anteriormente.

Contudo, principalmente por causa da pandemia, ocorreu um “boom” nas vendas da Porsche. Filas de espera de dois anos passaram a ser normais para compra de um automóvel zero quilômetro desta marca. E claro que a escassez fez com que a procura aumentasse ainda mais. Este é um dos gatilhos mais eficazes do mercado, o gatilho da escassez.

Mas sejamos sinceros, vale esperar tanto tempo para comprar um carro?

Faço a você essa pergunta apenas para gerar reflexão, visto que essa é uma opinião bem pessoal. Pois, quando vejo esse cenário, só consigo pensar em soluções para esse tipo de situação.

Falando especificamente da Porsche. No mercado de seminovos, existe uma infinidade de ótimas oportunidades de compra. E essa situação não se aplica apenas ao luxuoso mercado de superesportivos.

Outro exemplo é o novo Honda HR-V, que possui uma extensa fila de espera, que está durando até 120 dias para as versões com motor 1.5 aspirado. Esse carro, aliás, me deixa muito na expectativa, por se tratar de um Honda que é uma marca excepcional, além das novas tecnologias embarcadas em todas as versões no novo modelo.

Porém, vale a pena deixar de analisar outras ótimas possibilidades que o mercado de zero quilômetro oferece sem essa dificuldade toda de entrega?

Quando falamos dessa categoria o mercado oferece várias opções. Inclusive, hoje, vejo dois produtos que são excelentes e que já estão validados no mercado, pois não são mais lançamentos: o novo Hyundai Creta e o Volkswagen T-Cross.

A vantagem deles é por estarem com as entregas nas concessionárias praticamente dentro da normalidade. Ou seja, dois veículos de duas marcas distintas, porém já consolidadas no mercado brasileiro, sem dificuldade de entrega e que com certeza cada um com seus pontos fortes e características para competir com o novo Honda HR-V.