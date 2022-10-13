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Dúvida cruel

Seu comportamento ajuda ou atrapalha a comprar um carro?

É muito comum sermos influenciados, ao pensar em comprar um carro, pelas experiências e expectativas de outras pessoas

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 01:58

Públicado em 

13 out 2022 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Seu comportamento ajuda ou atrapalha a comprar um carro?
Simplesmente achar um carro bonito não basta para que a escolha seja feita Crédito: Freepik
O mercado automotivo está cheio de mitos e verdades. Você, com certeza, já ouviu falar que determinada marca de carros é péssima ou que comprar carro usado ou seminovo é perigoso.
É muito comum sermos influenciados ao pensar em comprar um carro pelas experiências e expectativas de outras pessoas. Isso, na minha visão, é um dos principais erros que percebo no mercado, juntamente com a pressa ao pensar em comprar ou vender um bem de consumo tão caro.
Perceba que estou falando diretamente de situações ligadas a padrão de comportamento.
Por exemplo:
Uma mulher, com menos de trinta anos, pensa em trocar seu carro. Ela não se sente segura e tem como referência no assunto seu pai. Homem apaixonado por carros e que tem um conhecimento legal no assunto. Sendo assim, ela conta com ajuda de seu pai, pessoa que quer seu bem e que buscará ajudá-la nessa escolha.
É exatamente aí que está o problema. Será que o pai dessa moça sabe entender a necessidade dela? Será que a opinião dele nessa compra não será uma opinião pautada nas suas experiências e no seu gosto? Será que a escolha e a experiência de compra será pautada em qual expectativa, da moça ou do pai dela?
Esse é um exemplo claro de comportamento de quem compra e que faz com que a outra pessoa, além de correr risco, tenha possibilidade até de ter conflitos com alguém de grande importância em sua vida.
Nobre leitor, é de suma importância que você, ao pensar em comprar um carro, tenha consciência de que essa compra precisa ser pautada na sua expectativa. Todos os aspectos precisam ser levados em consideração, como o tipo de uso, valor de investimento, forma de pagamento, consumo, gosto, condição financeira para manter o carro etc.
Não pense que comprar um carro é simplesmente comprar por achar bonito. Ou porque a pessoa de confiança disse que é um bom negócio, que signifique que seja bom para quem compra.
A expectativa necessária para essa compra precisa ser a sua expectativa. Nunca, em hipótese alguma, seja negligente consigo mesmo. Essa atitude pode custar a você. Tanto para seu bolso quanto em relação às suas emoções.
O que achou do conteúdo? Envie para seus amigos e se quiser conhecer meu dia a dia no mercado automotivo, o meu perfil do Instagram é @gabrieldeoliveirapersonalcar.

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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