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7 dicas úteis para usar e cuidar do câmbio automático

Saber como utilizar esse tipo de recurso e fazer a manutenção preventiva do jeito correto é fundamental para evitar problemas futuros com o carro

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 01:58

Públicado em 

29 dez 2022 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

câmbio automático, marcha automática
De janeiro a maio 63,5% dos automóveis de passeio e picapes comercializadas no país foram com câmbio automático Crédito: Shutterstock
O volume de vendas de veículos equipados com câmbio automático ou similar (automático, automatizado e CVT) é cada vez maior no mercado brasileiro. De acordo com uma pesquisa feita pela Karvi, plataforma que atua na negociação de carros usados entre as lojas e o cliente final, de janeiro a maio deste ano 63,5% dos automóveis de passeio e das picapes comercializadas no mercado nacional foram de veículos equipados com esse câmbio.
Esse volume é tão considerável que, para se ter uma ideia, entre os SUVs (compactos, médios, médios-grandes e de luxo) 94,8% das vendas foram de modelos automáticos nos cinco primeiros meses do ano.
Com isso, ter informação de como utilizar esse tipo de câmbio e como fazer a manutenção preventiva do jeito correto é fundamental para evitar problemas. E é isso o que eu venho listar, mostrando algumas situações que podem ajudar a conservar o carro.

01

Descidas íngremes

Em descidas muito íngremes, priorize o "freio motor" para não sobrecarregar o freio.

02

Revisão preventiva

A revisão preventiva deve ser realizada regularmente. Para se ter ideia, existem modelos que precisam trocar o óleo do câmbio a cada 40 mil quilômetros ou a cada quatro anos, o que ocorrer primeiro. Esse número varia de modelo para modelo, visto que em alguns, essa troca é feita com mais de 120 mil quilômetros. Por isso, atenção ao manual com as especificações do carro.

03

Carro em movimento

Se o carro estiver no modo automático, não mude a marcha com ele em movimento.

04

Neutro nas paradas

Não é preciso colocar o câmbio em N (neutro) a cada parada nos semáforos.

05

Ponto morto

Não engate o ponto morto com o veículo em movimento. Essa atitude aumenta o gasto de combustível.

06

Estacionar corretamente

Na hora de estacionar o veículo, a forma correta é: parar o carro, colocar no N, acionar o freio de estacionar, soltar o pé do freio e depois colocar no P.

07

Antes de desligar

A opção P deve ser acionada antes de desligar o veículo, principalmente no caso de estacionar em aclives ou descidas.
Seguindo essas orientações, com certeza você evitará surpresas e prejuízos relacionados ao câmbio automático de seu automóvel.

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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