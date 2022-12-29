7 dicas úteis para usar e cuidar do câmbio automático

01
Descidas íngremes
Em descidas muito íngremes, priorize o "freio motor" para não sobrecarregar o freio.
02
Revisão preventiva
A revisão preventiva deve ser realizada regularmente. Para se ter ideia, existem modelos que precisam trocar o óleo do câmbio a cada 40 mil quilômetros ou a cada quatro anos, o que ocorrer primeiro. Esse número varia de modelo para modelo, visto que em alguns, essa troca é feita com mais de 120 mil quilômetros. Por isso, atenção ao manual com as especificações do carro.
03
Carro em movimento
Se o carro estiver no modo automático, não mude a marcha com ele em movimento.
04
Neutro nas paradas
Não é preciso colocar o câmbio em N (neutro) a cada parada nos semáforos.
05
Ponto morto
Não engate o ponto morto com o veículo em movimento. Essa atitude aumenta o gasto de combustível.
06
Estacionar corretamente
Na hora de estacionar o veículo, a forma correta é: parar o carro, colocar no N, acionar o freio de estacionar, soltar o pé do freio e depois colocar no P.
07
Antes de desligar
A opção P deve ser acionada antes de desligar o veículo, principalmente no caso de estacionar em aclives ou descidas.