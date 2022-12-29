7 dicas úteis para usar e cuidar do câmbio automático

01

Descidas íngremes

Em descidas muito íngremes, priorize o "freio motor" para não sobrecarregar o freio.

02

Revisão preventiva

A revisão preventiva deve ser realizada regularmente. Para se ter ideia, existem modelos que precisam trocar o óleo do câmbio a cada 40 mil quilômetros ou a cada quatro anos, o que ocorrer primeiro. Esse número varia de modelo para modelo, visto que em alguns, essa troca é feita com mais de 120 mil quilômetros. Por isso, atenção ao manual com as especificações do carro.

03

Carro em movimento

Se o carro estiver no modo automático, não mude a marcha com ele em movimento.

04

Neutro nas paradas

Não é preciso colocar o câmbio em N (neutro) a cada parada nos semáforos.

05

Ponto morto

Não engate o ponto morto com o veículo em movimento. Essa atitude aumenta o gasto de combustível.

06

Estacionar corretamente

Na hora de estacionar o veículo, a forma correta é: parar o carro, colocar no N, acionar o freio de estacionar, soltar o pé do freio e depois colocar no P.

07

Antes de desligar