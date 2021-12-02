Meu carro saiu de linha. E agora, o que fazer?

Volkswagen anunciou que o Gol vai sair de linha do mercado. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Se existe algo que eu vejo que incomoda o consumidor do mercado automotivo é o fato de determinado modelo de carro ter saído de linha. Seja por medo desse veículo passar a ter uma depreciação de seu valor de mercado acima da média, seja por não querer andar em um veículo que passa a impressão de estar ultrapassado.

Será que realmente ter ou adquirir um automóvel que saiu de linha é algo tão problemático assim?

Nesse ano de 2021, além de estarmos passando por um momento totalmente atípico onde os veículos estão valorizando, o mercado automotivo "perdeu" de sua linha de produção carros que fazem parte do gosto do consumidor brasileiro como, por exemplo, o Ford Ka, o Honda Fit e recentemente os emblemáticos Fiat Uno e Volkswagen Gol. Esses dois últimos com uma legião de fãs ao longo dos 40 anos que ficaram em linha.

E, analisando o fato desses quatro modelos terem saído de linha, o que posso dizer para quem tem ou pensa em adquirir um veículo desse é que fique tranquilo, pois acredito até em valorização desses carros no mercado de usados a curto prazo.

Ford Ka FreeStyle: a montadora encerrou a fabricação de carros no Brasil recentemente. Crédito: Ford/Divulgação

O Ford Ka era o famoso carro chefe da Ford, foi esse modelo que sustentou a Ford que já vinha num processo de perda de espaço no mercado automotivo há anos. Ou seja, é um modelo de carro tanto na versão sedã quanto na hatch que vendia bastante e hoje ainda são ótimas opções no mercado de usados para quem pensa em comprar um veículo dessa categoria.

Já o Honda Fit, infelizmente, é um veículo que zero quilômetro sempre foi muito caro para os padrões do mercado brasileiro e falando do mercado de zero quilômetro especificamente acabou perdendo ainda mais espaço com o crescimento da categoria de SUV, pois seu preço se assemelhava muito a alguns modelos deste segmento que caiu no gosto do público.

Porém, quando falamos de usados, o Honda Fit é sinônimo de desejo no mercado. Isso porque apresenta um espaço interno espetacular, é superfuncional com rebatimento total dos bancos traseiros e é um compacto de ótimo uso urbano e bom desempenho para uso rodoviário. Inclusive, é um modelo de carro que sempre se mantém bem valorizado no mercado de usados justamente por ter essas características citadas.

Honda Fit é um modelo que sempre se mantém bem valorizado no mercado de usados. Crédito: Honda/Divulgação

Já analisando os casos do VW Gol e do Fiat Uno, posso assegurar com total convicção que esses modelos continuarão no gosto do consumidor brasileiro, seja alguém mais saudosista que quer ter um modelo de veículo com grande história no mercado, seja alguém que simplesmente quer um automóvel com baixíssimo custo de manutenção e ótimo uso para o dia a dia.

Um outro aspecto para se analisar é a lógica natural do mercado onde o fato de sair de linha acaba fazendo as pessoas consumirem cada vez mais e isso vale para carro, celular, computador, enfim, tudo ao nosso redor.

De modo geral, o que mais vai determinar a facilidade ou não na venda de um determinado modelo de carro e sua valorização é seu estado de conservação. É claro, isso falando de maneira ampla, pois de fato existem modelos no mercado automotivo que são mais problemáticos por diversos fatores, acarretando em maior depreciação e dificuldade de venda, etc. O que não é o caso de nenhum dos quatro modelos citados nesta coluna.