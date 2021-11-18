10 dicas para vender seu carro com melhor preço e sem dor de cabeça

Faça a comunicação de venda

Pesquisar o preço do carro no mercado é de suma importância para que você não perca tempo. Além de pesquisar nos sites de tabela de preço, como a tabela Fipe e a tabela KBB , é necessária uma pesquisa nos sites de anúncios. A partir dessa pesquisa você conseguirá saber o preço médio que veículos com as mesmas características que o seu estão sendo vendidos. Dessa maneira, você poderá anunciar seu carro pelo preço certo, nem barato demais perdendo dinheiro, nem caro demais perdendo tempo.

Não economize na quantidade de fotos. Pense comigo, se você for olhar um anúncio de um carro que você queira você não iria preferir ver várias fotos? Não sentiria mais confiança num anunciante que faz questão de colocar vários detalhes do carro dando impressão que não tem nada a esconder? É a mesma coisa de quem for olhar seu anúncio. Capriche nas fotos! As fotos internas também são de grande importância. Tire fotos do painel, dos bancos etc. Inclusive, faça fotos dos comprovantes de manutenções de seu carro, como relação de peças trocadas e manual com carimbos de manutenções.

Existem vários sites de vendas e, entre as opções, há a possibilidade de fazer o anúncio sem custo. Além de anunciar o carro no site escolhido, divulgue em suas redes sociais. Às vezes, você pode acabar vendendo até para algum seguidor seu.

Na descrição do anúncio, coloque o máximo de informações possíveis sobre o carro, como por exemplo, o consumo, detalhes sobre o estado de conservação dos pneus, o tamanho do porta-malas e a data da última manutenção.

Responda o mais rápido que puder os possíveis compradores, seja mensagens no seu número de telefone, seja mensagens de chat dos sites de venda. Quanto mais você demorar para responder, mais tempo você dará ao possível comprador de olhar outras opções.

Nunca envie códigos solicitados por ligação ou mensagem. Além disso, nunca envie fotos do documento do carro antes do possível comprador ver o veículo pessoalmente. Outro detalhe importante é o seguinte: se na abordagem do suposto comprador a conversa for muito mirabolante, como ele querer comprar um carro para usar esse carro para pagar uma dívida, por exemplo, já bloqueie o número. Esse tipo de conversa é a mais comum usada pelos golpistas.

Ao agendar para mostrar o carro a um possível comprador, faça uma limpeza tanto por fora quanto na parte interna do veículo. Um carro limpo e cheiroso tem muito mais chances de ser vendido.

Nunca marque de mostrar o carro a ser vendido na sua residência. Procure marcar sempre em locais como estacionamento de shoppings ou de supermercados. E sempre procure levar alguém com você para te aguardar enquanto o possível comprador faz o teste-drive. Você pode combinar o seguinte: se em 10 minutos vocês não retornarem, seu acompanhante te liga e, caso não consiga falar com você, ele já fica atento para uma possível situação de risco.

Só entregue o carro e o documento de transferência com firma reconhecida mediante confirmação de seu banco de que o valor integral está na sua conta e nunca receba em dinheiro.