Não é a mesma coisa! Entenda a diferença entre SUVs e crossovers

Conhecido por ser um SUV, o Jeep Renegade na verdade é um veículo crossover. Crédito: Jeep/Divulgação

Se existe uma categoria de carros que é sucesso no mercado brasileiro essa categoria é dos SUVs. Digo isso pois, além dos números de vendas desse segmento, a quantidade de opções disponíveis hoje pelas montadoras é bem grande.

Para se ter ideia, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), no primeiro trimestre de 2021, as vendas de SUVs zero quilômetro representaram 36,52% do mercado nacional de carros novos. Está atrás apenas dos hatches compactos e carros de entrada, que representaram 40,89% das vendas.

Mas será que todas essas opções são realmente consideradas SUVs?

Hoje, vou falar sobre isso. Mesmo com apelo pela sigla SUV que é supercomercial, nem todas opções enquadradas pelo mercado são de fato um SUV.

Lançado recentemente pela Fiat, o Pulse também é um modelo crossover. Crédito: Fiat/Divulgação

Primeiramente, é importante entender o significado dessa sigla. SUV significa Sport Utility Vehicle. Em tradução para o português: veículo utilitário esportivo. Existem muitas teorias para origem desse tipo de veículo, mas o consenso em todas as fontes é de que essa categoria surgiu devido à necessidade dos soldados e fazendeiros precisarem de um veículo urbano que tivesse capacidade de rodar em terrenos íngremes e instáveis.

Tecnicamente, são considerados SUVs veículos com porte mais avantajado, com bastante espaço interno e que em várias situações possuem tração 4x4.

Mas se para ser considerado um SUV os veículos precisam ter as características citadas acima, em qual segmento a grande quantidade de opções de veículos no mercado se enquadra?

Na verdade, a maioria desses veículos disponíveis no mercado é considerada tecnicamente como um crossover, também conhecidos como CUV (Crossover Utilitiy Vehicles, ou seja, veículo utilitário crossover).

Apesar de serem parecidos, os crossover são veículos de uso urbano, possuem espaço interno menor comparados aos SUVs e em apenas algumas exceções possuem tração 4x4.

Esse tipo de veículo surgiu para atender uma demanda do mercado por veículos mais altos, porém de uso urbano, pois oferecem maior visibilidade em rodovias, gerando a sensação de serem mais seguros.

O Volkswagen Taos é anunciado pela montadora como SUV e o veículo de fato se enquadra neste segmento. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Abaixo seguem alguns exemplos que o mercado oferece de crossovers e SUVs para que você possa perceber a diferença entre eles. Essa lista também é para te ajudar a fazer a melhor escolha em relação ao seu gosto e necessidade.

FIAT

Crossover: Pulse



Pulse SUV: não possui



VOLKSWAGEN

Crossover: Nivus, T-Cross

Nivus, T-Cross SUV: Taos



CHEVROLET

Crossover: Tracker



Tracker SUV: Equinox, Trail Blazer



O Volvo XC60 é um modelo premium do segmento de SUV. Crédito: Volvo/Divulgação

NISSAN

Crossover: Kicks

Kicks SUV: não possui



HONDA

Crossover: HR-V

HR-V SUV: CR-V



TOYOTA

Crossover: Corolla Cross

Corolla Cross SUV: SW4



PEUGEOT

Crossover: 2008, 3008

2008, 3008 SUV: 5008



A BMW X1 é um exemplo de veículo premium que é um SUV. Crédito: BMW/Divulgação

RENAULT

Crossover: Duster

Duster SUV: não possui



HYUNDAI

Crossover: Creta

SUV: New Tucson, Santa Fe



JEEP

Crossover: Renegade



Renegade SUV: Compass, Commander



KIA

Crossover: não possui

não possui SUV: Sportage, Sorento



VOLVO

Crossover: XC40

XC40 SUV: XC60, XC90



BMW

Crossover: X2

X2 SUV: X1, X3, X5



MERCEDES-BENZ

Crossover: linha GLA



linha GLA SUV: linhas GLB, GLC, GLE



Levando em consideração suas características técnicas, o Chevrolet Tracker é um crossover. Crédito: Chevrolet /Divulgação

Perceba que, no mercado, a grande maioria dos modelos é considerada SUV, justamente porque essa categoria de veículos caiu no gosto do consumidor brasileiro. Mas na prática há essa distinção entre as duas categorias e se compararmos uma com outra a diferença entre elas é nítida.