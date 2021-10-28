Com preço nas alturas, confira 10 dicas para economizar gasolina

Mantenha as janelas fechadas

Pneus que estão mal calibrados levam o motor a forçar mais para girar, elevando o consumo. O ideal é essa verificação ser feita pelo menos de 15 em 15 dias.

Com o tempo, os motoristas aprendem a "ouvir o motor" e saber simplesmente pela audição qual é o momento correto para cada troca. No entanto, todo veículo possui um manual que mostra a rotação e a velocidade ideal para a troca da marcha. É importante dar uma olhada para saber se você está fazendo da forma correta.

Quando as rodas não estão alinhadas, além de aumentar significadamente o risco de acidentes, existe também o fato desse aspecto elevar o consumo de combustível de seu veículo.

Além de ser motivo para multas e elevar o risco de acidentes, o carro consome mais combustível conforme você acelera. Você sabia que o consumo aumenta cerca de 20% se você passa de 80 km/h para 100 km/h e cerca de 30% se você aumentar a velocidade de 120 km/h para 130 km/h? É claro que esse percentual varia de carro para carro, porém de qualquer forma é importante estar atento a isso para manter a economia de combustível de seu automóvel.

Este item deve ser trocado quando o carro alcançar a quilometragem recomendada pelo manual do veículo. Se as velas estão gastas, começam a queimar combustível desreguladamente, gerando um significativo aumento no consumo.

É importante manter os filtros de ar e de combustível em dia. Se o cuidado não for seguido, pode haver entupimento, fazendo com que o motor se esforce mais e acabe consumindo mais combustível.

O que você faz no trânsito é extremamente importante para economizar combustível. Por exemplo: caso o semáforo fique vermelho, diminua gradativamente a velocidade em vez de deixar o carro em ponto morto, e pare de acelerar o carro antes de desligá-lo. Vícios no trânsito só aumentam o consumo.

Quem nunca andou em ponto morto para economizar combustível? Pois saiba que isso é um mito! Essa prática eleva o consumo e não diminui. Os veículos atuais devem ficar engrenados para consumir menos combustível.

Carros com mais peso forçam mais o motor e tendem a utilizar mais combustível para rodar.