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Com preço nas alturas, confira 10 dicas para economizar gasolina

Com mais um aumento no preço dos combustíveis, é importante ficar ligado em como conseguir gastar menos no dia a dia

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 01:59

Públicado em 

28 out 2021 às 01:59
Gabriel de Oliveira

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Gabriel de Oliveira

Pneus que estão mal calibrados levam o motor a forçar mais para girar, elevando o consumo de gasolina, por exemplo.
Pneus que estão mal calibrados levam o motor a forçar mais para girar, elevando o consumo de combustível, por exemplo. Crédito: Jcomp/Freepik
Com a alta no preço dos combustíveis, a economia de gasolina no dia a dia se faz ainda mais necessária. Na coluna de hoje, compartilho 10 dicas importantes para te ajudar a gastar menos.

Mantenha as janelas fechadas

Pneus que estão mal calibrados levam o motor a forçar mais para girar, elevando o consumo. O ideal é essa verificação ser feita pelo menos de 15 em 15 dias.
Com o tempo, os motoristas aprendem a "ouvir o motor" e saber simplesmente pela audição qual é o momento correto para cada troca. No entanto, todo veículo possui um manual que mostra a rotação e a velocidade ideal para a troca da marcha. É importante dar uma olhada para saber se você está fazendo da forma correta.
Quando as rodas não estão alinhadas, além de aumentar significadamente o risco de acidentes, existe também o fato desse aspecto elevar o consumo de combustível de seu veículo.
Além de ser motivo para multas e elevar o risco de acidentes, o carro consome mais combustível conforme você acelera. Você sabia que o consumo aumenta cerca de 20% se você passa de 80 km/h para 100 km/h e cerca de 30% se você aumentar a velocidade de 120 km/h para 130 km/h? É claro que esse percentual varia de carro para carro, porém de qualquer forma é importante estar atento a isso para manter a economia de combustível de seu automóvel.
Este item deve ser trocado quando o carro alcançar a quilometragem recomendada pelo manual do veículo. Se as velas estão gastas, começam a queimar combustível desreguladamente, gerando um significativo aumento no consumo.
É importante manter os filtros de ar e de combustível em dia. Se o cuidado não for seguido, pode haver entupimento, fazendo com que o motor se esforce mais e acabe consumindo mais combustível.
O que você faz no trânsito é extremamente importante para economizar combustível. Por exemplo: caso o semáforo fique vermelho, diminua gradativamente a velocidade em vez de deixar o carro em ponto morto, e pare de acelerar o carro antes de desligá-lo. Vícios no trânsito só aumentam o consumo.
Quem nunca andou em ponto morto para economizar combustível? Pois saiba que isso é um mito! Essa prática eleva o consumo e não diminui. Os veículos atuais devem ficar engrenados para consumir menos combustível.
Carros com mais peso forçam mais o motor e tendem a utilizar mais combustível para rodar.
Em vias de 100 km/h, as janelas abertas podem fazer com que seu carro consuma bem mais. Isso ocorre devido aos veículos serem projetados com uma aerodinâmica que gera menos atrito no ar, o que, em consequência, usa menos combustível. Quando andamos em alta velocidade com as janelas abertas, "quebramos" essa aerodinâmica, pois o ar entra no veículo e é necessária uma força maior por parte do motor para quebrar essa pressão.
Ao seguir essas dicas você será menos afetado pelo atual momento em relação ao preço dos combustíveis. Por isso, fique atento à essas informações que com certeza podem te ajudar.

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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