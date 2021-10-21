Carro usado da linha premium: o que saber antes de fechar negócio

Será que ter um veículo premium usado pode se tornar um pesadelo ao invés de ser aquele sonho gostoso de curtir? Crédito: Volvo/Divulgação

Quando falamos de veículos da linha premium de marcas como Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo, entre outras, a primeira coisa que muitas pessoas pensam é no custo para se manter um carro desse padrão. Afinal de contas, a diferença de preço quando falamos de zero quilômetro comparado a modelos convencionais é bem grande. No entanto, quando se trata de usados, a discrepância não é tanta.

Mas será que manter um carro desse é tão mais caro como várias pessoas pensam? Será que ter um veículo assim pode se tornar um pesadelo ao invés de ser aquele sonho gostoso de curtir?

Na coluna de hoje vou abordar esse assunto, passar uma expectativa de custo de manutenção e preço do seguro desse tipo de carro comparado com modelos mais convencionais.

Selecionei quatro modelos que vejo serem os mais populares na categoria de sedã de porte médio. Levei em consideração a média de preço equivalente de cada modelo. São eles:

Toyota Corolla Altis Flex 2020/2020

Preço médio do seguro do Toyota Corolla Altis Flex 2020/2020 é de R$ 3.957,48. Crédito: Toyota/Divulgação

Média de custo de manutenção até 60 mil quilômetros: R$ 4.937,00



R$ 4.937,00 Seguro: R$ 3.957,48



R$ 3.957,48 Motor: 2.0 aspirado com 169 cavalos de potência gerando torque máximo de 21,4 kgfm



2.0 aspirado com 169 cavalos de potência gerando torque máximo de 21,4 kgfm Câmbio: CVT



CVT Suspensão: Dianteira - independente, McPherson/Traseira - independente, multibraço



Dianteira - independente, McPherson/Traseira - independente, multibraço Consumo: 11,6 km/L cidade e 13,9 km/L rodovia (gasolina)



11,6 km/L cidade e 13,9 km/L rodovia (gasolina) Preço médio de mercado: R$ 147.918,29



Honda Civic Touring Turbo 2020/2020

Honda Civic Touring Turbo 2020/2020 tem preço médio de mercado de R$ 153.211,09 Crédito: Honda/Divulgação

Média de custo de manutenção até 60 mil quilômetros: R$ 5.854,00



Seguro: R$ 3.994,15



R$ 3.994,15 Motor: 1.5 turbo com 173 cavalos de potência gerando torque máximo de 22,4 kgfm



1.5 turbo com 173 cavalos de potência gerando torque máximo de 22,4 kgfm Câmbio/Tração: CVT/tração dianteira



CVT/tração dianteira Suspensão: Dianteira - independente, McPherson/Traseira - independente, multibraço



Dianteira - independente, McPherson/Traseira - independente, multibraço Consumo: 11,8 km/L cidade e 14,4 km/L rodovia (gasolina)



11,8 km/L cidade e 14,4 km/L rodovia (gasolina) Preço médio de mercado: R$ 153.211,09



BMW 320i Sport GP Active Flex 2017/2017

BMW 320i 2017 tem câmbio automático de 8 marchas, com tração traseira. Crédito: BMW/Divulgação

Média de custo de manutenção até 60 mil quilômetros: Valor não tabelado



Seguro: R$ 5.773,43



R$ 5.773,43 Motor: 2.0 turbo com 184 cavalos de potência gerando torque máximo de 27,5 kgfm



2.0 turbo com 184 cavalos de potência gerando torque máximo de 27,5 kgfm Câmbio/Tração: automático de 8 marchas/tração traseira



automático de 8 marchas/tração traseira Suspensão: Dianteira - independente, McPherson/Traseira - independente, multibraço



Dianteira - independente, McPherson/Traseira - independente, multibraço Consumo: 9,3 km/L cidade e 13,3 km/L rodovia (gasolina)



9,3 km/L cidade e 13,3 km/L rodovia (gasolina) Preço médio de mercado: R$ 143.471,43



Mercedes-Benz C180 Avantgard 9-Tronic 2017/2017

Mercedes-Benz C180 tem motor 1.6 turbo com 156 cavalos de potência gerando torque máximo de 25,5 kgfm. Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

Média de custo de manutenção até 50 mil quilômetros: R$ 13.120,00



Seguro: R$ 6.126,03



R$ 6.126,03 Motor: 1.6 turbo com 156 cavalos de potência gerando torque máximo de 25,5 kgfm



1.6 turbo com 156 cavalos de potência gerando torque máximo de 25,5 kgfm Câmbio/Tração: automático de 9 marchas/tração traseira



automático de 9 marchas/tração traseira Suspensão: Dianteira - independente, braços sobrepostos/Traseira - independente, multibraço



Dianteira - independente, braços sobrepostos/Traseira - independente, multibraço Consumo: 9,9 km/L cidade e 14,5 km/L rodovia (gasolina)



9,9 km/L cidade e 14,5 km/L rodovia (gasolina) Preço médio de mercado: R$ 144.629,15



Considerando esses aspectos elencados para ter uma base de comparação, duas informações assustam: o custo de manutenção da Mercedes-Benz C180 considerando revisa-la na autorizada da marca até 50 mil km rodados e o fato desse mesmo custo não ser tabelado na BMW 320i. Inclusive, uma alternativa que muitos usuários encontram para diminuir esses gastos é revisar esse tipo de carro em oficinas especializadas na linha premium.

Por experiência própria, já vi economia de mais de 50% comparando uma revisão na autorizada da marca com uma oficina especializada. A questão é saber onde revisar esse carro. A mão de obra especializada nesse perfil de veículo é de suma importância para que você não tenha surpresas desagradáveis.

Um quesito que ao meu modo de ver pesa bastante a favor da BMW 320i e da Mercedes C180 é a performance. É a dirigibilidade desse tipo de carro que proporciona uma experiência incrível, não somente pela combinação de seus motores com seus câmbios aliados às opções de modos de condução, mas a posição de pilotar no cockpit proporcionando uma direção diferenciada.

Uma outra situação a ser levada em consideração é que o mercado de luxo está bem aquecido. Para se ter ideia, uma pesquisa feita pela startup Mobiauto, marketplace de compra e venda de carros, mostra que os veículos premium das principais marcas do mercado do ano 2020 ou 2021 tiveram uma valorização entre janeiro e setembro deste ano de 17,5%. Já a média de valorização do mercado geral no mesmo período é de 13,4%.

Vejam bem, como todos que acompanham o mercado automotivo sabem, estamos vivendo um período de valorização dos carros por conta da pandemia e o mercado de luxo valorizou acima da média do mercado geral de automóveis. Ou seja, esse é um indicativo que mostra que se você tem o sonho de ter um veículo da linha premium esse é um ótimo momento.