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Mercado automotivo

Entenda as diferenças e vantagens do motor turbo

Antigamente, carros com esse tipo de motor pareciam algo distante da maioria dos consumidores por causa do preço elevado. Agora, o equipamento já é uma realidade palpável no mercado automotivo

Públicado em 

25 nov 2021 às 01:59
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Segundo a Volkswagen, o T-Cross, que é equipado com motor turbo, é o primeiro SUV produzido pela marca no Brasil.
Equipado com motor turbo, o T-Cross é o primeiro SUV produzido pela Volkswagen no Brasil. Crédito: Volkswagen/Divulgação
Antigamente, carros com motor turbo pareciam algo distante da maioria dos consumidores. Isso porque os que vinham com esse tipo de equipamento eram veículos bem mais caros.
Porém, com a necessidade de se diminuir a emissão de poluentes no meio ambiente e com a tendência downsizing no setor automotivo com intuito de deixar os motores menores, a popularidade dos motores com turbo compressor se tornou uma realidade palpável.
Diante dessa popularização, é importante sabermos a diferença entre os motores turbo e motores aspirados, além de  identificarmos também alguns cuidados importantes para se manter esse tipo de equipamento.
Mercedes-Benz C180 é um exemplo de carro com motor turbo.
Mercedes-Benz C180 é um exemplo de carro com motor turbo. Crédito: Gabriel de Oliveira
Quando comparamos o motor turbo com o aspirado, a principal diferença perceptível é na tocada. O motor turbo é mais agressivo, você sente uma energia maior ao conduzir um veículo equipado com esse tipo de motor, diferente do motor aspirado que é mais suave.
Outro fator de diferença nos dois tipos de motores é na cilindrada. Ao contrário do motor aspirado que necessita de uma maior quantidade de cilindradas para gerar potência, os motores turbos conseguem gerar potência mesmo com uma quantidade menor de cilindradas. Inclusive, podemos observar na prática já que motores turbo 1.0 existentes no mercado geram potência igual ou até superior a motores aspirados 1.6.  Isso acontece pois existe uma queima maior de ar com combustível, gerando assim mais potência ao motor.
Como o motor turbo não precisa de uma grande quantidade de cilindradas, ele pode ser menor, consequentemente, menos pesado, o que resulta em maior economia, além de emitir menos poluentes no meio ambiente.
Chevrolet Onix Plus 1.0 turbo: a GM informa que os motores têm maior desempenho aliado à economia de combustível.
Chevrolet Onix Plus 1.0 turbo: a GM informa que os motores têm maior desempenho aliado à economia de combustível. Crédito: Chevrolet/Divulgação
Apesar desses aspectos positivos dos motores turbo, ressalto abaixo três cuidados fundamentais para que você não tenha dor de cabeça ao optar por esse tipo de equipamento:

1) Manutenções preventivas

Faça as manutenções preventivas exatamente como a marca do veículo determina, utilizando os componentes da manutenção com as mesmas especificações e da mesma marca recomendada pela montadora do veículo.

2) Combustível de qualidade

Utilize combustível de qualidade, não focando apenas no preço. Abasteça em postos de combustíveis que oferecem teste de seus combustíveis comprovando a qualidade do produto oferecido.

3) Histórico de manutenções

Se comprar um carro usado com motor turbo, opte apenas pelo veículo que tenha todo histórico de manutenção comprovada, para que você não tenha surpresas desagradáveis com sua escolha.
Essas são algumas das vantagens e cuidados em relação aos motores turbo. Uma coisa é certa: dirigir um veículo equipado com esse tipo de motor é prazer garantido. Por isso, tomar os cuidados acima são importantes para não deixar a empolgação atrapalhar sua precaução na hora de adquirir um veículo com essa tecnologia.

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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