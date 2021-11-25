Entenda as diferenças e vantagens do motor turbo

Antigamente, carros com motor turbo pareciam algo distante da maioria dos consumidores. Isso porque os que vinham com esse tipo de equipamento eram veículos bem mais caros.
Porém, com a necessidade de se diminuir a emissão de poluentes no meio ambiente e com a tendência downsizing no setor automotivo com intuito de deixar os motores menores, a popularidade dos motores com turbo compressor se tornou uma realidade palpável.
Diante dessa popularização, é importante sabermos a diferença entre os motores turbo e motores aspirados, além de identificarmos também alguns cuidados importantes para se manter esse tipo de equipamento.
Quando comparamos o motor turbo com o aspirado, a principal diferença perceptível é na tocada. O motor turbo é mais agressivo, você sente uma energia maior ao conduzir um veículo equipado com esse tipo de motor, diferente do motor aspirado que é mais suave.
Outro fator de diferença nos dois tipos de motores é na cilindrada. Ao contrário do motor aspirado que necessita de uma maior quantidade de cilindradas para gerar potência, os motores turbos conseguem gerar potência mesmo com uma quantidade menor de cilindradas. Inclusive, podemos observar na prática já que motores turbo 1.0 existentes no mercado geram potência igual ou até superior a motores aspirados 1.6. Isso acontece pois existe uma queima maior de ar com combustível, gerando assim mais potência ao motor.
Como o motor turbo não precisa de uma grande quantidade de cilindradas, ele pode ser menor, consequentemente, menos pesado, o que resulta em maior economia, além de emitir menos poluentes no meio ambiente.
Apesar desses aspectos positivos dos motores turbo, ressalto abaixo três cuidados fundamentais para que você não tenha dor de cabeça ao optar por esse tipo de equipamento:
Essas são algumas das vantagens e cuidados em relação aos motores turbo. Uma coisa é certa: dirigir um veículo equipado com esse tipo de motor é prazer garantido. Por isso, tomar os cuidados acima são importantes para não deixar a empolgação atrapalhar sua precaução na hora de adquirir um veículo com essa tecnologia.