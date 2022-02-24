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Feriado

Vai viajar no carnaval? Veja dicas para pegar estrada com segurança

Você costuma se preparar para fazer uma viagem no que diz respeito ao seu carro? É importante ter atenção com alguns equipamentos para evitar imprevistos no caminho

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 01:59

Públicado em 

24 fev 2022 às 01:59
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Antes de pegar a estrada para aproveitar o feriado é importante fazer um check-up no carro.
Antes de pegar a estrada para aproveitar o feriado é importante fazer um check-up no carro. Crédito: Xiaolong Wong/Unsplash
Semana de carnaval chegando, sendo assim é natural que o movimento nas estradas esteja bastante intenso. Você se prepara para uma viagem no que diz respeito ao seu carro? Faz uma checagem completa para saber como está seu carro hoje para que o risco de surpresas desagradáveis seja consideravelmente diminuído?
É sobre esse assunto que vou abordar com vocês hoje.
É fundamental seu carro estar com as manutenções preventivas em dia antes de pegar estrada. Itens básicos como óleo de motor, fluído de arrefecimento, amortecedores, bateria, palhetas de limpador de para-brisa e vidro traseiro (em carros que tem esse item), pastilhas de freios, entre outros componentes do carro impactam diretamente em sua segurança.
Imagine você, com sua família, na BR 101 indo para Bahia na sexta-feira de carnaval à noite e seu carro apresenta uma pane mecânica.
Não é apenas questão de passar por um momento desagradável, mas uma situação hipotética como essa poderia colocar você e seus familiares em risco real.
Agora, você deve estar se perguntando como evitar uma situação como essa. Não é verdade?
Hoje existem boas oficinas mecânicas e até concessionárias, caso seu veículo ainda esteja na garantia de fábrica ou somente por você preferir essa opção, que oferecem uma vistoria mecânica completa do seu carro.
Nessa vistoria eles checam todos os componentes para que você não corra riscos com seu veículo.
Evite transtornos e procure uma empresa ou um profissional que possa te auxiliar com isso. Esse tipo de cuidado garante tranquilidade para você e para as pessoas que você considera.
Outro aspecto simples mas que muitos negligenciam é a conferência da calibragem dos pneus, inclusive do pneu reserva (estepe), e conferência se o macaco, a chave de roda e o triângulo estão em perfeito estado no porta-malas do seu veículo.
ITENS PARA SEREM CONFERIDOS
  • óleo de motor
  • filtro de óleo de motor
  • filtro de ar
  • faróis
  • embreagem
  • funcionamento do câmbio
  • lâmpada de freio
  • fluído de arrefecimento
  • amortecedores
  • bateria
  • palhetas de limpador de para-brisa e vidro traseiro (em carros que tem esse item)
  • pastilhas de freios
  • pneu reserva (estepe)
  • macaco, chave de roda e triângulo
Salve essas dicas contigo e programe-se para que seu carnaval seja apenas regado de bons momentos.

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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