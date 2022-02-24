Vai viajar no carnaval? Veja dicas para pegar estrada com segurança

Antes de pegar a estrada para aproveitar o feriado é importante fazer um check-up no carro. Crédito: Xiaolong Wong/Unsplash

Semana de carnaval chegando, sendo assim é natural que o movimento nas estradas esteja bastante intenso. Você se prepara para uma viagem no que diz respeito ao seu carro? Faz uma checagem completa para saber como está seu carro hoje para que o risco de surpresas desagradáveis seja consideravelmente diminuído?

É sobre esse assunto que vou abordar com vocês hoje.

É fundamental seu carro estar com as manutenções preventivas em dia antes de pegar estrada. Itens básicos como óleo de motor, fluído de arrefecimento, amortecedores, bateria, palhetas de limpador de para-brisa e vidro traseiro (em carros que tem esse item), pastilhas de freios, entre outros componentes do carro impactam diretamente em sua segurança.

Imagine você, com sua família, na BR 101 indo para Bahia na sexta-feira de carnaval à noite e seu carro apresenta uma pane mecânica.

Não é apenas questão de passar por um momento desagradável, mas uma situação hipotética como essa poderia colocar você e seus familiares em risco real.

Agora, você deve estar se perguntando como evitar uma situação como essa. Não é verdade?

Hoje existem boas oficinas mecânicas e até concessionárias, caso seu veículo ainda esteja na garantia de fábrica ou somente por você preferir essa opção, que oferecem uma vistoria mecânica completa do seu carro.

Nessa vistoria eles checam todos os componentes para que você não corra riscos com seu veículo.

Evite transtornos e procure uma empresa ou um profissional que possa te auxiliar com isso. Esse tipo de cuidado garante tranquilidade para você e para as pessoas que você considera.

Outro aspecto simples mas que muitos negligenciam é a conferência da calibragem dos pneus, inclusive do pneu reserva (estepe), e conferência se o macaco, a chave de roda e o triângulo estão em perfeito estado no porta-malas do seu veículo.

ITENS PARA SEREM CONFERIDOS

óleo de motor

filtro de óleo de motor

filtro de ar

faróis

embreagem

funcionamento do câmbio

lâmpada de freio

fluído de arrefecimento

amortecedores

bateria

palhetas de limpador de para-brisa e vidro traseiro (em carros que tem esse item)

pastilhas de freios



pneu reserva (estepe)

macaco, chave de roda e triângulo