Veja as 10 picapes mais vendidas e os pontos fortes de cada uma

Volkswagen Amarok - (7.894 unidades)

A Fiat Strada é a campeã de vendas pelo fato de ser bastante vendida para frotas. Ao mesmo tempo continua sendo um veículo extremamente confiável para uso de zona rural. Um dos atrativos da Strada é o custo de manutenção que é justo e a liquidez no mercado que é muito boa.

Simplesmente revolucionária! É assim que vejo a Fiat Toro que é o melhor exemplo de picape dessa categoria. Ao mesmo tempo que oferece mais espaço do que uma Fiat Strada, ela é bem mais ágil e prática para o uso no dia a dia comparando com picapes de porte maior. Outro ponto forte da Fiat Toro está no acabamento interno que é muito bom.

A campeã de vendas das picapes de grande porte e com certeza a preferida pelos produtores rurais. Isso se dá pelo fato de ser uma caminhonete de grande resistência, baixo custo de manutenção e bastante forte para o dia a dia de trabalho. Além disso, tem excelente liquidez no mercado.

A principal concorrente da Hilux. Ao mesmo tempo que não oferece tanta resistência para o trabalho pesado, tem como ponto forte o conforto, o acabamento interno e o design mais moderno comparado com a Hilux. Apesar de não ter a liquidez de sua principal concorrente também é um veículo bastante atrativo no mercado de usados.

A principal rival da Fiat Strada. Apesar de não ser a preferida entre os frotistas, a Saveiro é a preferida por muitos entusiastas desse tipo de veículo.

Para meu gosto é a mais bonita e que tem melhor pacote de tecnologia e acabamento interno entre as opções oferecidas no mercado. Porém, são dois fatores que pesam contra a Ford Ranger, a mudança de estratégia da Ford no mercado brasileiro que gera insegurança aos consumidores e o fato de ter um custo de manutenção mais caro comparado com suas rivais.

Para os amantes da Mitsubish, dizer que as rivais da L200 são melhores do que ela é praticamente uma ofensa. Estamos falando de uma picape forte, robusta, com um conjunto mecânico muito bom e que evoluiu bastante em relação ao conforto, design e acabamento interno. Acredito que o que pesa contra ela no estado do ES é a pequena rede de concessionárias para atendimento de pós-venda.

Pensando numa picape para o dia a dia com investimento menor do que sua principal concorrente, acredito que a Duster Oroch é uma boa opção. Considerando seu preço mais acessível do que a Toro no mercado de usados.

Evoluiu bastante em relação à tecnologia embarcada, acabamento interno e design. Mas a rede de concessionárias ainda afasta muitos consumidores potenciais.