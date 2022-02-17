Veja as 10 picapes mais vendidas e os pontos fortes de cada uma

Volkswagen Amarok - (7.894 unidades)
A Fiat Strada é a campeã de vendas pelo fato de ser bastante vendida para frotas. Ao mesmo tempo continua sendo um veículo extremamente confiável para uso de zona rural. Um dos atrativos da Strada é o custo de manutenção que é justo e a liquidez no mercado que é muito boa.
Simplesmente revolucionária! É assim que vejo a Fiat Toro que é o melhor exemplo de picape dessa categoria. Ao mesmo tempo que oferece mais espaço do que uma Fiat Strada, ela é bem mais ágil e prática para o uso no dia a dia comparando com picapes de porte maior. Outro ponto forte da Fiat Toro está no acabamento interno que é muito bom.
A campeã de vendas das picapes de grande porte e com certeza a preferida pelos produtores rurais. Isso se dá pelo fato de ser uma caminhonete de grande resistência, baixo custo de manutenção e bastante forte para o dia a dia de trabalho. Além disso, tem excelente liquidez no mercado.
A principal concorrente da Hilux.
Ao mesmo tempo que não oferece tanta resistência para o trabalho pesado, tem como ponto forte o conforto, o acabamento interno e o design mais moderno comparado com a Hilux. Apesar de não ter a liquidez de sua principal concorrente também é um veículo bastante atrativo no mercado de usados.
A principal rival da Fiat Strada. Apesar de não ser a preferida entre os frotistas, a Saveiro é a preferida por muitos entusiastas desse tipo de veículo.
Para meu gosto é a mais bonita e que tem melhor pacote de tecnologia e acabamento interno entre as opções oferecidas no mercado. Porém, são dois fatores que pesam contra a Ford Ranger, a mudança de estratégia da Ford no mercado brasileiro que gera insegurança aos consumidores e o fato de ter um custo de manutenção mais caro comparado com suas rivais.
Para os amantes da Mitsubish, dizer que as rivais da L200 são melhores do que ela é praticamente uma ofensa. Estamos falando de uma picape forte, robusta, com um conjunto mecânico muito bom e que evoluiu bastante em relação ao conforto, design e acabamento interno. Acredito que o que pesa contra ela no estado do ES é a pequena rede de concessionárias para atendimento de pós-venda.
Pensando numa picape para o dia a dia com investimento menor do que sua principal concorrente, acredito que a Duster Oroch é uma boa opção. Considerando seu preço mais acessível do que a Toro no mercado de usados.
Evoluiu bastante em relação à tecnologia embarcada, acabamento interno e design. Mas a rede de concessionárias ainda afasta muitos consumidores potenciais.
O que ouço de usuários da Amarok é que ela é a única picape que traz a estabilidade de um carro pequeno na tocada. Falando da versão topo de linha que vem com motor V6 é de se esperar bastante potência e torque bem acima da média. A questão é que apesar de ser muito bonita e ter o apelo da potência, a Amarock ficou muito caracterizada por ser uma picape que apresenta problemas mecânicos e principalmente caracterizada para uso urbano. Acredito que até pelo porte é uma categoria de veículo que não é a mais adequada para uso urbano e por não passar confiança mecânica faz com que consumidores, principalmente da zona rural, não a considerem como boa opção de mercado.