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Mercado automotivo

Veja as 10 picapes mais vendidas e os pontos fortes de cada uma

Com o lançamento nesta semana da Ford Maverick, que promete movimentar o segmento e tentar concorrer com a Fiat Toro, separei o top 10 com os modelos mais queridos no mercado automotivo

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 01:59

Públicado em 

17 fev 2022 às 01:59
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Essa semana está sendo marcada pelo lançamento da picape que vai movimentar o segmento, a Ford Maverick. Ela chega para concorrer diretamente com a Fiat Toro. Diante dessa novidade, na coluna de hoje faço uma análise do ranking de vendas das picapes, falando de seus pontos fortes, do mercado de cada uma em terras capixabas e do uso mais adequado.
Vale ressaltar que em 2021 foram vendidas praticamente 360 mil unidades de picapes. Ou seja, 25,2% a mais do que em 2020. Do total de 1.974.421 emplacados nesse período, mais de 18% eram dessa categoria, sendo que em 2020 foram menos de 15% do montante total de veículos emplacados.
Com base nas informações da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), confira abaixo o ranking com as picapes mais emplacadas no país.

TOP 10 PICAPES MAIS EMPLACADAS NO PAÍS

Volkswagen Amarok - (7.894 unidades)

A Fiat Strada é a campeã de vendas pelo fato de ser bastante vendida para frotas. Ao mesmo tempo continua sendo um veículo extremamente confiável para uso de zona rural. Um dos atrativos da Strada é o custo de manutenção que é justo e a liquidez no mercado que é muito boa.
Simplesmente revolucionária! É assim que vejo a Fiat Toro que é o melhor exemplo de picape dessa categoria. Ao mesmo tempo que oferece mais espaço do que uma Fiat Strada, ela é bem mais ágil e prática para o uso no dia a dia comparando com picapes de porte maior. Outro ponto forte da Fiat Toro está no acabamento interno que é muito bom.
A campeã de vendas das picapes de grande porte e com certeza a preferida pelos produtores rurais. Isso se dá pelo fato de ser uma caminhonete de grande resistência, baixo custo de manutenção e bastante forte para o dia a dia de trabalho. Além disso, tem excelente liquidez no mercado.
A principal concorrente da Hilux. Ao mesmo tempo que não oferece tanta resistência para o trabalho pesado, tem como ponto forte o conforto, o acabamento interno e o design mais moderno comparado com a Hilux. Apesar de não ter a liquidez de sua principal concorrente também é um veículo bastante atrativo no mercado de usados.
A principal rival da Fiat Strada. Apesar de não ser a preferida entre os frotistas, a Saveiro é a preferida por muitos entusiastas desse tipo de veículo.
Para meu gosto é a mais bonita e que tem melhor pacote de tecnologia e acabamento interno entre as opções oferecidas no mercado. Porém, são dois fatores que pesam contra a Ford Ranger, a mudança de estratégia da Ford no mercado brasileiro que gera insegurança aos consumidores e o fato de ter um custo de manutenção mais caro comparado com suas rivais.
Para os amantes da Mitsubish, dizer que as rivais da L200 são melhores do que ela é praticamente uma ofensa. Estamos falando de uma picape forte, robusta, com um conjunto mecânico muito bom e que evoluiu bastante em relação ao conforto, design e acabamento interno. Acredito que o que pesa contra ela no estado do ES é a pequena rede de concessionárias para atendimento de pós-venda.
Pensando numa picape para o dia a dia com investimento menor do que sua principal concorrente, acredito que a Duster Oroch é uma boa opção. Considerando seu preço mais acessível do que a Toro no mercado de usados.
Evoluiu bastante em relação à tecnologia embarcada, acabamento interno e design. Mas a rede de concessionárias ainda afasta muitos consumidores potenciais.
O que ouço de usuários da Amarok é que ela é a única picape que traz a estabilidade de um carro pequeno na tocada. Falando da versão topo de linha que vem com motor V6 é de se esperar bastante potência e torque bem acima da média. A questão é que apesar de ser muito bonita e ter o apelo da potência, a Amarock ficou muito caracterizada por ser uma picape que apresenta problemas mecânicos e principalmente caracterizada para uso urbano. Acredito que até pelo porte é uma categoria de veículo que não é a mais adequada para uso urbano e por não passar confiança mecânica faz com que consumidores, principalmente da zona rural, não a considerem como boa opção de mercado.
E você, qual picape escolheria?

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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