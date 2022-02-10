Mercado automotivo: marcas premium são as que mais valorizaram em 2020 e 2021

Pesquisa mostra quais as 10 marcas que mais valorizaram nos dois últimos anos. Crédito: Porsche/Divulgação

Os anos de 2020 e 2021 foram atípicos no segmento automotivo, visto que, ao invés de os veículos desvalorizarem após a venda, aconteceu o contrário. Ou seja, o carro, apesar de ser um bem de consumo e estar sujeito à deterioração do seu preço de compra após sair da concessionária, acabou se valorizando e, em algumas situações, ficando até mais caro do que quando foi comprado.

Essa informação é até batida de tão conhecida e comentada no segmento. Mas o que algumas pessoas talvez não tenham consciência é de que as marcas que mais tiveram seus automóveis sendo valorizados foram as marcas premium.

Na coluna desta semana, fiz uma pesquisa, onde estão listadas as marcas premium que mais valorizaram. E também trago uma curiosidade que aguça bastante a imaginação de todos nós, apaixonados e amantes de carros, que é saber quais são os modelos mais caros do mundo.

Primeiro, vamos à lista das oito marcas do segmento de luxo que mais valorizaram, com o seu percentual de valorização de 2020 para cá.

Jaguar 25,3% 17,8% 17,3% 16,8% 16,4% 16,2% 15,6% 12,8%

Além dessa enorme valorização temos também um fato, no mínimo, intrigante, que são as longas filas de espera por alguns veículos. Como é o caso de modelos da Porsche, em que o comprador pode esperar impressionantes dois anos para poder ter o seu. Imagine você: desembolsar R$ 1 milhão para comprar um carro e ter que esperar esse tempo todo para poder usá-lo.

Dessa forma, um caminho natural que acontece no mercado é a procura por veículos seminovos. Vale frisar que, ao comprarmos um veículo seminovo, alguns cuidados são importantes para não entrarmos em uma roubada.

Quando se trata de veículos dessa categoria premium, o risco é ainda maior. Isso porque esse tipo de carro tem custo de reparo bastante alto comparado com veículos convencionais. Ao mesmo tempo, o mercado gera grandes oportunidades de compra.

E aqui entramos na nossa curiosidade, porque eu sei que você quer saber qual o carro mais caro vendido atualmente. Acompanhe a lista a seguir e depois me diga se você se surpreendeu com ela ou já esperava esses resultados.

Pagani Huayra Roadster BC US$ 28,0 milhões US$ 18,7 milhões US$ 9,0 milhões US$ 8,0 milhões US$ 5,8 milhões US$ 4,5 milhões US$ 3,9 milhões US$ 3,6 milhões US$ 3,6 milhões US$ 3,5 milhões

E um pequeno detalhe, o Rolls-Royce Boat Tail é feito sob encomenda e foram fabricados apenas três, sendo que um deles provavelmente está decorando a garagem da cantora Beyoncé e do marido Jay-Z, já que há rumores de que o casal tenha encomendado o modelo.

Incrível, não é verdade? E não custa nada a gente sonhar em pilotar um desses, não é mesmo?

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