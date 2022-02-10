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Carros de luxo

Mercado automotivo: marcas premium são as que mais valorizaram em 2020 e 2021

Em um período atípico, o preço dos automóveis, no geral, teve alta. Mas quem mais se destacou nesse cenário foram as marcas mais caras

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 01:59

Públicado em 

10 fev 2022 às 01:59
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Marcas premium tiveram as maiores valorizações em 2020 e 2021
Pesquisa mostra quais as 10 marcas que mais valorizaram nos dois últimos anos. Crédito: Porsche/Divulgação
Os anos de 2020 e 2021 foram atípicos no segmento automotivo, visto que, ao invés de os veículos desvalorizarem após a venda, aconteceu o contrário. Ou seja, o carro, apesar de ser um bem de consumo e estar sujeito à deterioração do seu preço de compra após sair da concessionária, acabou se valorizando e, em algumas situações, ficando até mais caro do que quando foi comprado.
Essa informação é até batida de tão conhecida e comentada no segmento. Mas o que algumas pessoas talvez não tenham consciência é de que as marcas que mais tiveram seus automóveis sendo valorizados foram as marcas premium.
Na coluna desta semana, fiz uma pesquisa, onde estão listadas as marcas premium que mais valorizaram. E também trago uma curiosidade que aguça bastante a imaginação de todos nós, apaixonados e amantes de carros, que é saber quais são os modelos mais caros do mundo.
Primeiro, vamos à lista das oito marcas do segmento de luxo que mais valorizaram, com o seu percentual de valorização de 2020 para cá.

Jaguar

25,3%
17,8%
17,3%
16,8%
16,4%
16,2%
15,6%
12,8%
Além dessa enorme valorização temos também um fato, no mínimo, intrigante, que são as longas filas de espera por alguns veículos. Como é o caso de modelos da Porsche, em que o comprador pode esperar impressionantes dois anos para poder ter o seu. Imagine você: desembolsar R$ 1 milhão para comprar um carro e ter que esperar esse tempo todo para poder usá-lo.
Dessa forma, um caminho natural que acontece no mercado é a procura por veículos seminovos. Vale frisar que, ao comprarmos um veículo seminovo, alguns cuidados são importantes para não entrarmos em uma roubada.
Quando se trata de veículos dessa categoria premium, o risco é ainda maior. Isso porque esse tipo de carro tem custo de reparo bastante alto comparado com veículos convencionais. Ao mesmo tempo, o mercado gera grandes oportunidades de compra.
E aqui entramos na nossa curiosidade, porque eu sei que você quer saber qual o carro mais caro vendido atualmente. Acompanhe a lista a seguir e depois me diga se você se surpreendeu com ela ou já esperava esses resultados.

Pagani Huayra Roadster BC

US$ 28,0 milhões
US$ 18,7 milhões
US$ 9,0 milhões
US$ 8,0 milhões
US$ 5,8 milhões
US$ 4,5 milhões
US$ 3,9 milhões
US$ 3,6 milhões
US$ 3,6 milhões
US$ 3,5 milhões
E um pequeno detalhe, o Rolls-Royce Boat Tail é feito sob encomenda e foram fabricados apenas três, sendo que um deles provavelmente está decorando a garagem da cantora Beyoncé e do marido Jay-Z, já que há rumores de que o casal tenha encomendado o modelo.
Incrível, não é verdade? E não custa nada a gente sonhar em pilotar um desses, não é mesmo?
Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os amigos e continue acompanhando minha coluna aqui, em A Gazeta, e o Motor. E se quiser acompanhar meu dia a dia no mercado automotivo, acompanhe meu Instagram: @gabrielpersonalcar.
Até quinta que vem!

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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