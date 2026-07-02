EstúdioCast: Feira Agro Nater Coop destaca soluções sustentáveis para o campo no ES

Tecnologia e sustentabilidade são assuntos que estão em alta e que têm tudo a ver com o agronegócio. E o agro capixaba está em cima do lance em meio a essas transformações. Este, inclusive, é o foco da Feira Agro Nater Coop, um dos principais eventos do setor no Estado e que serve como uma vitrine de tecnologias e soluções sustentáveis para o produtor rural.
Para falar sobre o evento e o potencial sustentável e tecnológico do agronegócio capixaba, o EstúdioCast recebeu o analista de sustentabilidade da Nater Coop, Wildegar Belard, e a coordenadora sênior de sustentabilidade e cadeia de valor da Yara Brasil, Daiene Corsini. Eles destacaram alguns exemplos práticos de como a integração entre agro e inovação é possível e pode até agregar valor aos produtos e serviços oferecidos.
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14ª Feira Agro Nater Coop
A Feira Agro Nater Coop é um dos principais eventos do calendário agro do Espírito Santo, que visa celebrar a força do campo, a inovação e o espírito cooperativista. Na Feira, é possível encontrar soluções para propriedades rurais, oportunidades de negócios, palestras com especialistas e uma programação voltada para toda a família.
Este ano, o evento acontece em duas etapas. A primeira é em Nova Venécia, de 2 a 4 de julho, e a segunda em Santa Maria de Jetibá, de 16 a 18 de julho. Um dos destaques do evento vai ser a participação da Yara, empresa que é referência mundial em nutrição de plantas.
Para saber mais sobre a Feira Agro e a Nater Coop, acesse o site feiraagro.nater.coop.br ou @nater.coop no Instagram.