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EstúdioCast: Feira Agro Nater Coop destaca soluções sustentáveis para o campo no ES

Sustentabilidade e tecnologia no campo são os temas centrais da feira, que leva soluções, oportunidades de negócios e conteúdo técnico com foco nos produtores rurais capixabas; evento acontece em duas etapas ao longo do mês de julho

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 18:15

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

02 jul 2026 às 18:15

Tecnologia e sustentabilidade são assuntos que estão em alta e que têm tudo a ver com o agronegócio. E o agro capixaba está em cima do lance em meio a essas transformações. Este, inclusive, é o foco da Feira Agro Nater Coop, um dos principais eventos do setor no Estado e que serve como uma vitrine de tecnologias e soluções sustentáveis para o produtor rural.


Para falar sobre o evento e o potencial sustentável e tecnológico do agronegócio capixaba, o EstúdioCast recebeu o analista de sustentabilidade da Nater Coop, Wildegar Belard, e a coordenadora sênior de sustentabilidade e cadeia de valor da Yara Brasil, Daiene Corsini. Eles destacaram alguns exemplos práticos de como a integração entre agro e inovação é possível e pode até agregar valor aos produtos e serviços oferecidos.


Assista ao vídeo para saber mais!

14ª Feira Agro Nater Coop

EstúdioCast com Nater Coop
O EstúdioCast com a Nater Coop abordou as inovações que a Feira Agro Nater Coop vai trazer para os produtores capixabas este ano. Nater Coop/Divulgação

A Feira Agro Nater Coop é um dos principais eventos do calendário agro do Espírito Santo, que visa celebrar a força do campo, a inovação e o espírito cooperativista. Na Feira, é possível encontrar soluções para propriedades rurais, oportunidades de negócios, palestras com especialistas e uma programação voltada para toda a família.


Este ano, o evento acontece em duas etapas. A primeira é em Nova Venécia, de 2 a 4 de julho, e a segunda em Santa Maria de Jetibá, de 16 a 18 de julho. Um dos destaques do evento vai ser a participação da Yara, empresa que é referência mundial em nutrição de plantas.


Para saber mais sobre a Feira Agro e a Nater Coop, acesse o site feiraagro.nater.coop.br ou @nater.coop no Instagram.

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Agronegócio Sustentabilidade Tecnologia
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