Como agia homem preso por extorsão contra médicos e enfermeiros

Outros casos semelhantes foram registrados em estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. A polícia acredita, entretanto, que pode haver subnotificação.





O primeiro relato de extorsão no Espírito Santo surgiu em 10 de fevereiro, quando uma médica, funcionária de um posto de saúde, recebeu uma ligação, em que o criminoso começou a narrar uma história e disse que traficantes apareceriam no local, a não ser que fosse feita uma transferência via Pix.





Segundo o titular do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) de Venda Nova do Imigrante, delegado Eduardo Oliveira, Adalberto tinha diversas linhas telefônicas registradas em seu nome. A que foi utilizada nas extorsões a capixabas, por exemplo, tinha DDD 27. E embora a narrativa, às vezes, tivesse pequenas variações, em geral, seguia o mesmo roteiro.





“Ele ligava para o posto, perguntava se o médico estava, dizia que um parceiro havia trocado tiros com a polícia, estava ferido e seria levado ali. Aí o profissional de saúde, que já estava naquele estresse de postinho, falava que tinha que levar ao hospital e ele (suspeito) insistia que levaria ao posto, porque a polícia apareceria no hospital, mas dizia que um parceiro iria primeiro, para ver se não tinha policiais no local.”





Quando o profissional de saúde tentava argumentar, o suspeito oferecia outra alternativa. Em troca de o suposto traficante ferido não ser levado ao local, o profissional precisaria transferir certa quantia – que, nos casos já identificados, variava entre R$ 200 e R$ 900 – para que pagassem um táxi para algum outro local.





Caso não conseguisse convencer com a primeira ligação, Adalberto ligava de novo, dizendo que o comparsa estava chegando e já se encontrava em uma rua próxima, cujo nome ele citava após pesquisa na internet. Com medo de um possível ataque, o profissional acabava transferindo o dinheiro.





“(As vítimas) são pessoas que, na maior parte das vezes, não estão habituadas a esse cenário de violência, e o próprio modo de agir dos marginais se baseia nessas vítimas pela maior possibilidade de êxito, porque, em tese, seriam mais fáceis de enganar com aquela história narrada”, pontuou Oliveira.





Agora, a Polícia Civil investiga a participação de outras pessoas no crime, inclusive porque a conta para a qual o dinheiro extorquido das vítimas era transferido não pertencia a Adalberto, sugerindo um crime de lavagem de dinheiro.