Dupla é presa negociando arma em estacionamento de supermercado em Cariacica

Dois homens de 33 e 25 anos foram presos enquanto negociavam uma pistola no estacionamento de um supermercado localizado na Avenida Mário Gurgel, no bairro São Francisco, em Cariacica, na noite de quarta-feira (1º).





Segundo o tenente Gomes, da Polícia Militar, equipes que realizavam patrulhamento receberam uma denúncia informando que havia suspeitos comercializando uma arma de fogo no local.





"Com essas informações, a gente prosseguiu até esse estacionamento e conseguiu localizar esses indivíduos, que apresentaram comportamento suspeito. Realizamos a abordagem e, durante a busca pessoal, localizamos esse armamento dentro de uma maleta, com três carregadores e 16 munições", afirmou o policial.





Os dois suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica. Conforme a Polícia Militar, um deles possui passagem por roubo e o outro por tráfico de drogas.





A Polícia Civil informou que ambos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Após o recolhimento da fiança arbitrada pela Central de Teleflagrantes, os dois foram liberados.