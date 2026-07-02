Dupla é presa com crianças em carro; vítimas relatam abusos à Guarda de Vitória

Dois homens, de 25 e 40 anos, foram presos por suspeita de estupro de vulnerável durante uma blitz no Centro de Vitória, na quarta-feira (1º). Segundo a Guarda Municipal, a detenção aconteceu após duas crianças que estavam no interior do carro com eles relatarem o abuso a uma agente.





A presença das crianças, de 4 e 6 anos, chamou a atenção da equipe por estarem sem equipamento de segurança obrigatório e cercadas por cervejas e remédios controlados.





O veículo era dirigido pelo jovem de 25 anos, que, segundo a Guarda Municipal, dirigia sem Carteira Nacional de Habilitação e estava com sinais de embriaguez. Já o homem de 40 anos era o proprietário do veículo.





"Elas contaram que já estiveram com os dois adultos outras vezes e que um deles costumava lhe dar presentes. Também descreveram, dentro da linguagem inocente deles, os abusos que sofriam", detalhou a guarda municipal Smiderle.