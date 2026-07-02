Dupla é presa com crianças em carro; vítimas relatam abusos à Guarda de Vitória

Dois homens, de 25 e 40 anos, foram presos por suspeita de estupro de vulnerável durante uma blitz no Centro de Vitória, na quarta-feira (1º). Segundo a Guarda Municipal, a detenção aconteceu após duas crianças que estavam no interior do carro com eles relatarem o abuso a uma agente.
A presença das crianças, de 4 e 6 anos, chamou a atenção da equipe por estarem sem equipamento de segurança obrigatório e cercadas por cervejas e remédios controlados.
O veículo era dirigido pelo jovem de 25 anos, que, segundo a Guarda Municipal, dirigia sem Carteira Nacional de Habilitação e estava com sinais de embriaguez. Já o homem de 40 anos era o proprietário do veículo.
"Elas contaram que já estiveram com os dois adultos outras vezes e que um deles costumava lhe dar presentes. Também descreveram, dentro da linguagem inocente deles, os abusos que sofriam", detalhou a guarda municipal Smiderle.
Alegou ser o pai
Ao ser questionado, o jovem de 25 anos disse que era pai de uma das crianças e tio da outra. Apesar disso, não apresentou nenhum documento comprovando a informação.
A mãe da criança de 4 anos esteve na delegacia com a certidão de nascimento e informou ser tia do outro de 6 anos.
Segundo a Polícia Civil, os dois homens foram autuados em flagrante por estupro de vulnerável e por conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. O suspeito de 40 anos também foi autuado por permitir a direção de veículo a pessoa não habilitada e sem condições de conduzi-lo com segurança. Em seguida, eles foram encaminhados ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.