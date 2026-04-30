Após operação de combate a crimes de abuso sexual, delegado dá dicas de prevenção

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), participou, nesta terça-feira (28), da Operação Nacional Proteção Integral IV para cumprimento simultâneo de 159 mandados de busca e apreensão, em todas as unidades da Federação e 16 de prisão preventiva. O foco é a identificação e a prisão de autores de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes, principalmente no meio digital. Oito mandados foram cumpridos no Espírito Santo e três pessoas foram presas. Duas foram detidas em flagrante por posse de imagem de abuso infantil. No Segurança em Foco desta quinta-feira (30), o delegado Ícaro Olímpio fala sobre a operação e dá dicas de como perceber quando as crianças estão correndo risco na internet, o que evitar, como protegê-las. Vale lembrar que em março entrou em vigor o ECA Digital, que aumentou as regras para as plataformas digitais no Brasil.