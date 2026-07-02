Suspeita de furto de fios motivou assassinato em Piúma

A investigação policial sobre o assassinato de um homem em Piúma, no Sul do Espírito Santo, apontou que a suspeita de um furto de fios de cobre motivou o crime.
Delcimar Benevides Coutinho, de 32 anos, estava em casa, no bairro Nova Esperança, quando foi chamado por duas mulheres, que chegaram ao local em uma Honda Biz. Assim que a vítima saiu do imóvel, foi atingida por um tiro na testa, disparado pela passageira do veículo.
As mulheres, de 27 e 28 anos, foram indiciadas por homicídio e estão presas preventivamente desde 20 de junho. A identidade delas não foi divulgada.
Dívida, trabalho e vingança
Segundo a Polícia Civil, as mulheres mantinham um relacionamento amoroso e tinham envolvimento com o tráfico de drogas e Delcimar estava trabalhando como pedreiro no imóvel do casal para quitar dívidas relacionadas a entorpecentes.
As duas desconfiaram do pedreiro após o sumiço de fios de cobre que estavam no local. Mesmo sem provas, elas foram à casa dele no dia 6 de abril e atiraram contra a vítima. As acusadas confessaram o crime, mas alegaram legítima defesa. A corporação, no entanto, reforçou que a versão das mulheres não foi confirmada com base nas provas reunidas durante a investigação.