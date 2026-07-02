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Mulheres presas

Suspeita de furto de fios motivou assassinato em Piúma

Um homem foi morto com um tiro na testa após ser acusado de furtar fios de cobre. A Polícia Civil concluiu que a suspeita motivou o crime e indiciou duas mulheres

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 17:05

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

02 jul 2026 às 17:05

A investigação policial sobre o assassinato de um homem em Piúma, no Sul do Espírito Santo, apontou que a suspeita de um furto de fios de cobre motivou o crime. 


Delcimar Benevides Coutinho, de 32 anos, estava em casa, no bairro Nova Esperança, quando foi chamado por duas mulheres, que chegaram ao local em uma Honda Biz. Assim que a vítima saiu do imóvel, foi atingida por um tiro na testa, disparado pela passageira do veículo.


As mulheres, de 27 e 28 anos, foram indiciadas por homicídio e estão presas preventivamente desde 20 de junho. A identidade delas não foi divulgada. 

Dívida, trabalho e vingança

Segundo a Polícia Civil, as mulheres mantinham um relacionamento amoroso e tinham envolvimento com o tráfico de drogas e Delcimar estava trabalhando como pedreiro no imóvel do casal para quitar dívidas relacionadas a entorpecentes. 


As duas desconfiaram do pedreiro após o sumiço de fios de cobre que estavam no local. Mesmo sem provas, elas foram à casa dele no dia 6 de abril e atiraram contra a vítima. As acusadas confessaram o crime, mas alegaram legítima defesa. A corporação, no entanto, reforçou que a versão das mulheres não foi confirmada com base nas provas reunidas durante a investigação.

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