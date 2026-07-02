Suspeita de furto de fios motivou assassinato em Piúma

A investigação policial sobre o assassinato de um homem em Piúma, no Sul do Espírito Santo, apontou que a suspeita de um furto de fios de cobre motivou o crime.





Delcimar Benevides Coutinho, de 32 anos, estava em casa, no bairro Nova Esperança, quando foi chamado por duas mulheres, que chegaram ao local em uma Honda Biz. Assim que a vítima saiu do imóvel, foi atingida por um tiro na testa, disparado pela passageira do veículo.





As mulheres, de 27 e 28 anos, foram indiciadas por homicídio e estão presas preventivamente desde 20 de junho. A identidade delas não foi divulgada.