De olho na descarbonização, Vale avança na produção de briquete no ES

Durante o fórum “Destravando o Potencial da Mineração no Brasil”, realizado nesta terça-feira (18), em Brasília, o CEO da Vale, Gustavo Pimenta, reafirmou que a descarbonização da cadeia siderúrgica é uma prioridade estratégica para a companhia.





Para o executivo, o movimento em direção ao "aço verde" não é apenas um compromisso ambiental, mas um objetivo de negócio, já que a redução de emissões no mundo amplia a demanda pelo minério de ferro de alto teor produzido pela Vale.





Nesse cenário, o Espírito Santo ganha protagonismo com o avanço no ramp-up (aumento gradual de produção) das plantas de briquete instaladas na unidade de Tubarão, em Vitória, as primeiras da companhia, segundo destacou Pimenta, embora sem apresentar números. O produto complementa a produção de pelotas já existente.





“Segue sendo um mercado importante onde vejo a oportunidade de avançarmos”, afirmou.





O briquete de minério de ferro tem potencial de reduzir em até 10% as emissões de gases de efeito estufa (GEE) no alto-forno ou possibilitar, no futuro, a produção de aço de zero emissão, quando o hidrogênio verde estiver disponível.





Pimenta destacou que o Estado tem enorme potencial para a mineradora nesses projetos. Além dos briquetes, a Vale estuda o desenvolvimento do HBI (Hot Briquetted Iron) no Brasil, utilizando fontes renováveis de hidrogênio, o que permitiria exportar um produto metálico com maior valor agregado.





Pimenta mencionou que, embora conflitos no Oriente Médio tenham reduzido a velocidade de alguns projetos internacionais, a direção estratégica da Vale para o HBI no Brasil permanece firme.





A respeito do assunto, a Vale explicou que o briquete fornecido é adequado às necessidades operacionais específicas de cada cliente e, de forma geral, destina-se ao uso em alto-forno.





"Nos últimos dois anos, a planta vem passando por um processo contínuo de aprimoramento, com avanços em processos e equipamentos. Entre as melhorias estão o maior controle da umidade na etapa de secagem do minério, o reforço das características de impermeabilidade do briquete, a evolução no design das briquetadeiras e ganhos consistentes na qualidade do produto final", informa a companhia.