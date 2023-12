Produção de aço

Entenda o que é briquete, produzido pela Vale no ES; veja vídeo

A primeira fábrica do produto no mundo foi inaugurada pela Vale, no complexo de Tubarão, em Vitória, na terça-feira (12); veja mais sobre a inovação

Felipe Sena Repórter / [email protected]

A primeira fábrica de briquete de minério de ferro do mundo foi inaugurada pela Vale, no complexo de Tubarão, em Vitória, na terça-feira (12). De acordo com a mineradora, o produto poderá reduzir em até 10% as emissões de gases de Efeito Estufa (GEE) no alto-forno ou possibilitar, no futuro, a produção de aço de zero emissão, quando o hidrogênio verde estiver disponível. Mais de 30 empresas globais já demonstraram interesse em receber carregamentos do material.

Por se tratar de um produto inovador, a produção dos dois primeiros anos será destinada a testes nas instalações desses clientes. A maioria dos interessados é da Europa e do Oriente Médio, mas houve pedidos de clientes de todo o mundo, inclusive do Brasil, garantindo a demanda por mais de um ano. Em 2024, as duas plantas de Tubarão irão produzir cerca de 2,5 milhões de toneladas. A produção crescerá gradativamente até atingir os 6 milhões de toneladas por ano. Confira, no vídeo, mais sobre essa inovação.

