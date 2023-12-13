AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Produção de aço

Entenda o que é briquete, produzido pela Vale no ES; veja vídeo

A primeira fábrica do produto no mundo foi inaugurada pela Vale, no complexo de Tubarão, em Vitória, na terça-feira (12); veja mais sobre a inovação

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 15:59

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

13 dez 2023 às 15:59
A primeira fábrica de briquete de minério de ferro do mundo foi inaugurada pela Vale, no complexo de Tubarão, em Vitória, na terça-feira (12). De acordo com a mineradora, o produto poderá reduzir em até 10% as emissões de gases de Efeito Estufa (GEE) no alto-forno ou possibilitar, no futuro, a produção de aço de zero emissão, quando o hidrogênio verde estiver disponível. Mais de 30 empresas globais já demonstraram interesse em receber carregamentos do material.
Por se tratar de um produto inovador, a produção dos dois primeiros anos será destinada a testes nas instalações desses clientes. A maioria dos interessados é da Europa e do Oriente Médio, mas houve pedidos de clientes de todo o mundo, inclusive do Brasil, garantindo a demanda por mais de um ano. Em 2024, as duas plantas de Tubarão irão produzir cerca de 2,5 milhões de toneladas. A produção crescerá gradativamente até atingir os 6 milhões de toneladas por ano. Confira, no vídeo, mais sobre essa inovação.

Veja Também

Mais de 30 empresas têm interesse em briquetes produzidos pela Vale no ES

Gigante das grifes alvo de operação em Colatina sonega imposto há 20 anos, diz MP

Ônibus elétricos fabricados no ES vão ser exportados para a América Latina

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Indústria Vale SA Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casamento no inverno vira tendência
Casar no inverno vira tendência entre noivos que buscam fugir do tradicional
Retrato de Clarice Lispector, escritora brasileira nascida na Ucrânia, na época do lançamento de seu livro
Por que escrever um livro?
Imagem de destaque
Colisão entre moto e caminhão mata dois homens e deixa outro ferido na BR 259

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados