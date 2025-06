Empreendedorismo

Serviços de telemensagem do ES voltam a fazer sucesso pelas redes sociais

Empreendedores capixabas viram uma oportunidade de inovar nas mensagens, apostando no uso de plataformas digitais

Publicado em 12 de junho de 2025 às 12:09

Stefany Amaral cresceu vendo a mãe, Maristela Santos Silva, passando mensagens de amor Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta

Para muitos, pode parecer uma ideia ultrapassada. Mas, para outros, é uma "nova" forma de demonstrar carinho e também ganhar dinheiro. As telemensagens, sucesso nos anos 2000, ganharam uma nova roupagem e voltaram a ser usadas por um público variado. Empreendedores do Espírito Santo viram uma oportunidade de inovar as mensagens, apostando até no uso de plataformas digitais.>

As telemensagens, que antes eram gravadas por telefone ou feitas ao vivo com ajuda de um carro de som, agora passaram a ser feitas e enviadas diretamente pelas redes sociais. Atraíram um público mais jovem e antenado, mas encheram de nostalgia os mais velhos. Além disso, contam até com ajuda da tecnologia, como a inteligência artificial, para produzir conteúdos diferentes, como áudios e vídeos. >

Stefany Amaral, de 26 anos, cresceu vendo a mãe, Maristela Santos Silva, passando mensagens de amor. Ela resolveu aproveitar a ideia e reembalou o serviço para os tempos atuais. Para o Dia dos Namorados deste ano, já são mais de 150 pedidos de telemensagens em todo o Brasil, e com os mais variados conteúdos:>

Declaração de amor

Pedidos de desculpa

Pedidos em namoro/casamento

Agradecimentos >

>

Febre nos anos 2000

A empreendedora Maristela disse que trabalhar com telemensagem foi algo que uniu a necessidade de uma fonte de renda com o interesse das pessoas em formas inovadoras de demonstrar amor e carinho. "Todo mundo queria passar e tinha muita gente empreendendo nesse ramo na época. E como eu também tinha recebido uma telemensagem do meu marido, eu achei aquilo muito encantador, algo diferente. Eu fui gostando de trabalhar e fui só aprimorando a ideia", destacou.>

O que começou com um aparelho de telefone, um rádio e oito CDs, virou um negócio maior. Na época, a mulher chegava a passar o dia inteiro na rua, especialmente em datas comemorativas, apenas passando e fazendo telemensagens ao vivo em várias cidades diferentes.

>

"Cheguei a ter 400, 500 CDs de telemensagens. A gente buscava atender os pedidos das pessoas e o que mais saía eram as músicas de novela. Não posso ouvir as músicas do 'O Clone' que eu lembro de telemensagem até hoje. As pessoas viam a gente na rua e já pediam uma declaração. Eu ficava até 0h fazendo mensagem ao vivo e conheci quase todos os bairros de Vitória, Serra e Cariacica só fazendo declarações", comentou.>

Durante as saídas, Maristela também levava alguns mimos para os apaixonados entregarem durante as mensagens, como cestas com chocolates e bichinhos de pelúcia. Era uma maneira de incrementar os negócios.>

Atualmente, a empreendedora voltou a investir nesse mercado, com mensagens eletrônicas, mas até hoje ela confessa que recebe alguns pedidos para sair com o carro de som nas ruas e fazer uma telemensagem às antigas.>

De mãe para filha

Stefany enxergou nesse nicho uma oportunidade de fazer diferente vendo o trabalho da mãe.>

"Eu comecei na pandemia. Vi que era uma forma de trazer algo antigo para se tornar novo. Passei a oferecer telemensagens românticas por telefone e vídeos, com divulgações em todo o Brasil em uma plataforma de vendas. Hoje, tenho mais de mil clientes", relatou.>

A proposta é simples:>

O usuário escolhe qual tipo de mensagem quer enviar, alguma pronta ou algum texto que ele mesmo fez;

Depois, escolhe qual voz usar: pode ser alguma já disponível na internet ou a da própria Stefany;

A mensagem pode ser passada ao vivo ou, então, gravada, com algumas edições, como uma música escolhida pelo cliente;

Dependendo da escolha, a ligação é gravada, com a reação da pessoa que recebeu a mensagem. Depois, é enviada ao cliente. >

Cada telemensagem sai hoje a partir de R$ 24,90. >

Alô, crush?

O streamer e empreendedor Thor de Souza Lima Kluk, de 36 anos, também começou com o hábito de passar telemensagens durante a pandemia. >

"Como eu conheço muita gente pela internet, usei a telemensagens como um mimo para pessoas do meu círculo familiar, amizade, e também serve como um quebra-gelo. As intenções são variadas, já enviei como paquera, agradecimento e até amizade entre parentes, todos gostam muito", contou.>

Até o carro de som também virou uma possibilidade para o streamer que rendeu uma história com uma ex-BBB capixaba.>

"Pensei quando a Gisele Bicalho saiu do programa que ela merecia uma homenagem à altura. Nada de comentário nas redes sociais, mandei um carro de som em pleno século XXI. Com direito a voz grave dizendo: 'Gisele Bicalho, o Brasil te ama! E o Thor também! Você brilhou no BBB! Vem ser minha musa dos stories!'. Ela ouviu até o final e ainda falou que eu fui maluco, mas criativo", narrou.>

Depois de ver que a ideia que pode parecer vergonhosa para muitos deu certo, o empreendedor passou a utilizar a mesma estratégia com outras pessoas.>

"Desde então, essa tática do carro de som virou minha marca registrada. Uso com seguidores mais fiéis, presenteadores das lives, até pra galera mais 'enganada' que não espera. E quer saber? Eles adoram! É brega? É. Mas quebra o gelo e gera história. E no fim das contas, network é isso: deixar a pessoa sem saber se ri ou te bloqueia, e ninguém me bloqueou ainda", brincou.>

Com informações do g1ES>

