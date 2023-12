Mais de 30 empresas têm interesse em briquetes produzidos pela Vale no ES

A maioria dos interessados é da Europa e do Oriente Médio; empresa inaugura primeira planta do produto em Vitória nesta terça-feira (12)

Mais de 30 empresas globais já demonstraram interesse em receber, em 2024, carregamentos do briquete de minério de ferro, cuja primeira fábrica do produto no mundo será inaugurada pela Vale, no complexo de Tubarão, em Vitória, nesta terça-feira (12). De acordo com a mineradora, o briquete poderá reduzir em até 10% as emissões de gases de Efeito Estufa (GEE) no alto-forno ou possibilitar, no futuro, a produção de aço de zero emissão, quando o hidrogênio verde estiver disponível.