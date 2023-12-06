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Descarbonização

Ônibus elétricos fabricados no ES vão ser exportados para a América Latina

A empresa Marcopolo anunciou investimentos de R$ 50 milhões na fábrica de São Mateus para a produção dos veículos, com a geração de 400 empregos

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2023 às 17:55
A Marcopolo vai produzir o Attivi Integral, primeiro ônibus da empresa com carroceria e chassi próprios e 100% elétrico
A Marcopolo vai produzir o Attivi Integral, primeiro ônibus da empresa com carroceria e chassi próprios e 100% elétrico Crédito: Hélio Filho/Secom-ES
A produção de ônibus elétricos anunciada nesta quarta-feira (6) pela empresa Marcopolo, a partir de investimentos na fábrica de São Mateus, no Norte capixaba, tem pelo menos um destino certo: a América Latina. A maior fabricante de carrocerias de ônibus no Brasil planeja retomar o mercado em países como Chile, Colômbia e México, onde a eletrificação veicular está em um estágio avançado. 
Com um aporte da ordem de R$ 50 milhões, a Marcopolo vai produzir o Attivi Integral, primeiro ônibus da empresa com carroceria e chassi próprios e 100% elétrico. 

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O CEO da empresa, André Armaganijan, disse que, no processo de eletrificação, a Marcopolo acabou perdendo um pouco do espaço no mercado da América Latina, onde a frota da empresa tem cerca de 40% de participação. Mas os investimentos programados para a fábrica de São Mateus, na produção de ônibus elétricos, deverão colocar a companhia mais competitiva nesse segmento, dentro e fora do país.
"O Attivi Integral é um veículo desenvolvido totalmente no Brasil e que faz frente ao desafio global em prol da descarbonização dos sistemas de transporte de passageiros. A fabricação do veículo no Espírito Santo nos permite atender à crescente demanda do mercado nacional por veículos elétricos. Decidimos expandir a nossa produção no Estado por ser uma fábrica em uma localização estratégica, que nos permite atender empresas de todo o país e companhias internacionais”, ressaltou André Armaganijan, durante evento no Palácio Anchieta para anúncio dos investimentos. 
Ônibus elétricos fabricados no ES vão ser exportados para a América Latina
Conforme informações da Marcopolo, em São Mateus, há atualmente dois mil colaboradores e, com o início da produção dos ônibus elétricos, a companhia deve ampliar o quadro de funcionários em até 20%, o equivalente a 400 empregos. O modelo Attivi Integral terá capacidade para 80 passageiros, autonomia de até 280 quilômetros e tempo de carga de até quatro horas. Atualmente, a companhia produz uma média de 16 veículos por dia no Norte do Espírito Santo. Com o ônibus elétrico, a capacidade fabril será de 26 unidades diariamente.
“Essa expansão da Marcopolo é fundamental para que possamos gerar mais emprego e renda aos capixabas. O governo do Estado vai iniciar a compra de 50 novos veículos elétricos para que possamos começar nossa transição energética. Durante a COP-28, anunciamos a troca dos combustíveis fósseis da nossa frota de veículos leves para biocombustível e vamos iniciar a troca da frota do Sistema Transcol para elétricos”, afirmou o governador Renato Casagrande (PSB).
Vice-governador e secretário de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço (MDB) também exaltou o investimento da empresa no Espírito Santo. 
“O capixaba é talentoso para produzir café, aço, celulose, cacau e chocolate. Agora vai produzir ônibus elétrico com alta tecnologia. Nossa expectativa é de que esses ônibus (do Transcol) sejam entregues em setembro de 2024. Serão cerca de 400 novos postos de trabalho. Trabalhamos com incentivos que estimulam empreendimentos e novos negócios. O investimento atesta o bom ambiente de negócios que temos. A certeza, segurança, confiabilidade e transparência fez com que a empresa buscasse ampliar seu projeto no Espírito Santo.”
Além de movimentar a economia e gerar postos de trabalho, a fabricação de ônibus elétricos reforça, segundo a empresa, o compromisso com a descarbonização dos sistemas de transporte de passageiros. Nesse processo, a Marcopolo já dispõe de 700 ônibus elétricos e híbridos, desenvolvidos com chassis de parceiros, que circulam em diversos países, tais como Colômbia, Chile, Argentina e Austrália, e também no Brasil. 
O governo do Espírito Santo segue nessa linha de adotar estratégias de descarbonização. Os mais recentes anúncios foram a troca dos combustíveis fósseis da frota de veículos leves para biocombustível e a renovação da frota do Sistema Transcol com ônibus elétricos. 

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