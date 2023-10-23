'As empresas vão precisar preparar os profissionais para a descarbonização'





Cinquenta por cento das nossas emissões vêm, na verdade, do desmatamento ilegal. Imagine um país que tem as suas emissões ligadas ao processo produtivo, ligadas ao consumo energético. Mudar isso na base da sociedade é muito mais difícil.





Então, a gente, aqui no Brasil, já consegue dar uma virada na nossa matriz de emissões direcionando, cuidando dessas emissões de desmatamento ilegal. É mais fácil cuidar disso do que mudar toda a base energética de um país.





O Brasil já tem uma base energética bastante limpa. É claro que a gente ainda tem desafios na área de produção energética, 25% das nossas emissões vêm disso. Então, é claro que a gente precisa cuidar disso também.





Mas a verdade é que a gente já parte de um patamar diferenciado. E isso coloca o Brasil como um exemplo de economia verde diferenciado.

O Brasil tem uma grande oportunidade nesse mercado, sem dúvida nenhuma, porque as nossas emissões não vêm majoritariamente dos processos energéticos, dos nossos processos produtivos.